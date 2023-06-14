《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行昨日公布，受去年高基數影響，５月新增人民幣貸款

規模、社會融資規模增量均表現為「環比改善、同比回落」的態勢。當月人民幣貸款增加

１﹒３６萬億元（人民幣．下同），低於市場預期的１﹒６萬億元，環比多增６４１２億元，同

比少增５４１８億元；社會融資規模增量為１﹒５６萬億元，環比多３３１２億元，同比減少

１﹒３１萬億元。５月末，Ｍ２同比增長１１﹒６％，差過預期的增長１２﹒１％。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，５月金融數據延續放緩的勢頭符合市場預期。一季度信貸

投放集中靠前發力，二季度則轉入了節奏回調期。這已在４月信貸數據中有所體現，並在５月持

續。

值得注意的是，５月新增票據融資同比大幅少增，說明企業通過票據融資的需求下降；而伴

隨著經濟進入復甦過程，銀行風險偏好提升，更願意向企業發放短期和中長期貸款。

５月住戶貸款迎來一定程度的修復，其中新增居民短期貸款同比小幅多增，反映當前消費修

復勢頭整體溫和；以房貸為主的居民中長期貸款恢復正增長，同比小幅多增，但整體仍然偏弱，

反映樓市還在延續二季度以來的降溫過程，這也與房地產市場高頻數據相吻合。



＊Ｍ２和Ｍ１增速剪刀差較大，寬貨幣向穩增長傳導存在不暢＊



另外，５月末Ｍ２增長１１﹒６％，增速比上月末低０﹒８個百分點，增速較快回落，主要

是受到上年同期高基數以及５月信貸投放放緩影響存款派生影響；Ｍ１同比增長４﹒７％，增速

低位下行，主要是受房地產市場低位運行拖累。當前Ｍ２和Ｍ１增速剪刀差較大，意味著寬貨幣

向穩增長傳導存在不暢。

展望未來，王青判斷，適度寬信用將是今年的主基調，並有望延續至年底，為經濟回升向上

提供必要的融資支持。昨日逆回購利率下調，釋放了明確的穩增長訊號，將有效提振市場信心，

並有望改變４月和５月新增信貸放緩勢頭，推動寬信用進程再度提速。王青預計，６月新增信貸

規模有望與去年政策發力期的高水平基本持平，從而結束５月較大規模同比少增現像。（ｌｃ）

