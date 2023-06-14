《經濟通通訊社１４日專訊》據《財經》旗下的自媒體「財經十一人」報道，近期，內地出

現專業團隊為經營不善的健身房或教培中心等預付類商家閉店做「收尾工作」。

拿健身房舉例，這群人會跟健身房老闆達成協議，收取１０萬到３０萬元人民幣不等的費用

，視債務來定，接手門店後更換法人代表，再由這群人負責閉店工作。這樣，健身房破產之時，

原老闆早已全身而退。

這群人在盤下門店後，一般還會再做一波促銷，以「資金充裕」、「重新運營」等話術騙取

消費者信任，以極低的價格吸引消費者辦卡，最後再撤店「跑路」。這樣，他們既掙了老闆的錢

，又掙了消費者的錢，可以把利益最大化。

知情人士指，這些團隊會找一些身份信息遭到洩露的人來做門店的法人代表，而許多人也很

可能不知道自己已經成了企業負責人，或者更準確一點，是「負債人」。消費者找這樣的替罪羊

維權，自然是得不到結果。

報道指，許多健身房、體培教育等預付費商家都表示聽說過此事。這在行業內早已不是秘密

。這類團隊大多打著「安全閉店」的旗號，在從業者微信群里招攬生意。

河南某地級市的一位市場監管局工作人員表示，減資、更換股東和法人代表是不良商家跑路

前最常見的套路，消費者往往難以察覺。出事之後，由於舉證困難，無法讓原股東承擔該有的責

任。（ｌｃ）

