《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：圍繞重點領域制定一攬子政策措施

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中證監主席易會滿１３日表示，要圍繞支持高水平科技自立自強、服務現代化產業體系建設、投

資端改革、加強資本市場監管等重點領域研究制定一攬子政策措施，增強系統集成效應。抓好推

動提高上市公司質量。



公開市場操作利率下調釋放穩增長信號

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人行１３日開展２０億元人民幣 ７天期逆回購操作，中標利率１﹒９０％，較前日下降１０個

點子。這是該短期政策利率自２０２２年９月以來的首次下降。



新增信貸總體平穩，逆周期調節力度料加大

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人行１３日發布的數據顯示，５月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元。５月末社會融資規模存量為

３６１﹒４２萬億元，按年增９﹒５％。專家認為，５月信貸與社融增量較４月有明顯增加，總

體維持穩健，有效滿足了實體經濟的融資需求。





《上海證券報》



堅定不移走好中國特色現代資本市場發展之路

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中證監１３日舉行學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育專題黨課。在專題黨課

上，中證監主席易會滿指出，中證監系統要加強頂層設計，圍繞支持高水平科技自立自強等重點

領域研究制定一攬子政策措施。



資本市場將更好服務高水平科技自立自強

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中證監會主席易會滿日前表示，將適時出台資本市場進一步支持高水平科技自立自強的政策措施

。業內人士指，精準有效的政策支持、創新完善的金融產品，能夠引導更多資源聚焦科技創新領

域。



四部門發文聚焦降成本，進一步改善企業經營

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發改委等四部門１３日發布《關於做好２０２３年降成本重點工作的通知》，要求在降低實體經

濟企業成本方面落實好８個方面２２項任務，包括增強稅費優惠政策的精准性針對性、提升金融

對實體經濟服務質效等。





《證券時報》



圍繞重點領域研究制定一攬子政策措施

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中證監１３日舉行學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育專題黨課，易會滿表示

，要圍繞支持高水平科技自立自強、服務現代化產業體系建設、投資端改革、加強資本市場監管

等重點領域研究制定一攬子政策措施。



５月新增信貸１﹒３６萬億，信貸結構有所改善

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人行１３日發布的數據顯示，受去年高基數影響，５月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量

均表現為「環比改善、同比回落」的態勢。當月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元，同比少增

５４１８億元；社會融資規模增量為１﹒５６萬億元，比上年同期少１﹒３１萬億元。



人行如期「降息」，增強經濟復甦動能

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人行昨日開展公開市場７天期逆回購操作２０億元，中標利率下調１０個點子至１﹒９０％，並

同步下調常備借貸便利（ＳＬＦ）利率三個品種各１０個點子，釋放了加強逆周期調節和穩定市

場預期的政策信號。（ｌｃ）

