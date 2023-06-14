《神州經脈》２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）明日（１５日）到期

，《路透》調查顯示，在人行七天逆回購意外「降息」後，市場預計ＭＬＦ利率跟隨調降將無懸

念。人民幣中間價刷新逾半年低位後，即期匯價持續弱勢，今早低開百點子後盤中曾跌穿

７﹒１７關，拖累滬深股市今早高開後升幅逐步減弱。

滬綜指全日小跌０﹒１４％，報３２２８﹒９９點，深成指則升０﹒２６％，創業板指跌

０﹒１７％。兩市全日成交１０００６億元，為５月１０日逾一個月以來突破萬億元關，較上日

成交大增６﹒２％。外資今日通過陸股通淨流出近２２億元，連續四日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１５７６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌４０點子，三連跌，續刷２０２２年１１月２９日以來６個半月新低，全日在７﹒１５５１

至７﹒１７０１之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價跌穿７﹒１５關口，報７﹒１５６６，較上個交易日跌６８點子

，三連跌，續刷２０２２年１１月３０日以來逾半年新低，上個交易日報７﹒１４９８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人民銀行１３日將７天期逆回購中標利率下調１０個基點至１﹒９％後，同日傍晚再公布

同步下調常備借貸便利（ＳＬＦ）利率三個品種各１０個點子，隔夜期、７天期、１個月期分別

下調至２﹒７５％、２﹒９％、３﹒２５％。銀行間１０年國債收益率１４日盤初續降逾２個基

點並跌破２﹒６％，創去年８月以來近十個月新低；中金所１０年國債期貨高開後維持震盪。分

析人士認為，人行接連「降息」將進一步推動資金向實體經濟流動，亦意味著後續包括中期借貸

便利（ＭＬＦ）及貸款市場報價利率（ＬＰＲ）在內的新一輪「降息」之門開啟。《路透》對

３３位金融機構人士調查顯示，受訪者一致認為一年期ＭＬＦ利率會調降，其中９４％受訪者認

為降幅１０個基點。



２﹒ 國務委員兼外長秦剛１４日應約同美國國務卿布林肯通電話，促美方採取實際行動，同中

方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道，

並就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以

競爭為名損害中方主權安全發展利益。至於日前有美國官員透露，美國國務卿布林肯將於１８日

訪華。中國外交部發言人汪文斌１４日再次就消息回應稱，「目前沒有可以提供的消息」。另外

，美國財政部長耶倫當地時間１３日在出席國會聽證會時表示，雖然美中之間確實存在需要解決

的問題，但與中國脫勾將是「重大錯誤」，「絕對不可以」與中國脫勾。



３﹒ 據《環球時報》引述印度《經濟時報》最新報道稱，印度政府對在印度的中國智能手機製

造商小米、ＯＰＰＯ、ｒｅａｌｍｅ和ｖｉｖｏ等提出多項新要求，包括公司的行政總裁

（ＣＥＯ）、財務總監（ＣＦＯ）、營運總監（ＣＯＯ）、總技術主任（ＣＴＯ）要由印度籍人

士擔任。《環球時報》引述一名熟悉中企在印度情況的人士指出，印度政府的這種行為是「霸凌

」，等於「變相收購中國企業」。在此之前，印度執法局以「非法向外國實體轉移資金」為由扣

押小米約５０億元資金一事引起廣泛關注。數據顯示，小米去年經調整淨利潤為８５億元，該筆

資金相當於小米去年淨利潤的５７％。



４﹒ 財政部１４日在香港招標發行今年首期人民幣國債。本次發行的１２０億元國債，包括２

年期６０億元、３年期４０億元、１０年期２０億元，中標利率分別為２﹒２％、２﹒３％、

２﹒７１％，較在岸國債二級水平高出約６－９個基點。根據香港金管局發布的投標結果計算，

三期債認購倍數分別為３﹒６２倍、４﹒５２倍和５﹒１１倍。財政部此前公告，今年將在香港

發行３００億元人民幣國債，分四期發行。



５﹒ 國家能源局公布，５月份，全社會用電量７２２２億千瓦時，同比增長７﹒４％。前５月

，全社會用電量累計３５３２５億千瓦時，同比增長５﹒２％。國家電網數據顯示，近期單日最

大用電負荷已達８﹒６億千瓦，同比增加７﹒７７％。其中江蘇電網日均用電負荷持續在１億千

瓦左右，比去年同時段高近１０００萬千瓦；粵港澳大灣區３１台抽水蓄能機組５月以來已發電

１３﹒１億度，創歷史新高。



６﹒ 國務院總理李強１３日會見來華國事訪問的洪都拉斯總統卡斯特羅，稱中方願同洪方深挖

兩國貿易潛力，加緊對接洪方特色產品輸華協議後續事宜，盡早開啟商談自由貿易協定進程等，

並歡迎洪方成為共建「一帶一路」新成員。另工信部長金壯龍１４日會見西門子公司董事會主席

博樂仁，稱工信部將全面推進製造業高水平對外開放，支持跨國企業加大智能製造等先進製造業

領域在華投資，並將促進中小企業數字化轉型。博樂仁稱願進一步擴大西門子在華投資，與中方

進一步加強先進製造、中小企業數字化轉型等合作。



７﹒ 國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家發改委副秘書長袁達表示，推出更大力度引資政

策，在現有政策基礎上，將研究出台更大力度吸引外資的政策措施，優化公平競爭環境，暢通創

新要素流動，促進內外資企業務實合作。同時，合理縮減外資准入負面清單。



８﹒ 今日是《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》發布一周年，廣州市大灣區

辦常務副主任、市發展改革委副主任牟治平表示，支持南沙探索體制機制創新，推動省市按程序

賦予南沙更大經濟管理權限，爭取實現「南沙的事南沙辦」。爭取國家盡快出台南沙放寬市場准

入試點方案，加快建設中國企業「走出去」綜合服務基地。加快開展廣珠（澳）高鐵前期工作，

推動南沙站今年動工建設，加快南沙港快線、南沙大道等「三高三快」道路升級改造等。

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