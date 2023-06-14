《鍾之日記》６月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國５月通脹放緩，市場憧憬美國聯儲局本周宣布暫停加息，標普５００指數四日連漲，中

概股創下一周最大升幅。香江魚缸連升五日後，今日回吐。恒指高開２６點，報１９５４７，早

段好淡爭持，隨後升勢不保，收報１９４０８，跌１１３點或０﹒６％；國指收報６５７６，跌

４１點或０﹒６％；科指升０﹒４％，收４０５２。全日成交９３１﹒２８億元。汽車新勢力延

續升勢，小鵬（０９８６８）再升４﹒５％，蔚來（０９８６６）飆６﹒６％。理想汽車

（０２０１５）創辦人、董事長兼ＣＥＯ李想１３日深夜在微博發文指出，理想過去一年的轉型

和進步主要是得益於「華為」。李想透露，去年９月底在戰略會議上達成一個重要共識－－全面

學習華為，學習最先進的企業，且盡快升級為矩陣型組織，「能夠打陣地戰，徹底告別遊擊戰」

。理想收升５﹒４％，創１０個月高。



＊人行急「降息」，人幣受壓Ａ場跌＊



人民銀行昨日兩度出手，早上調降七天期逆回購利率１０個基點，傍晚再宣布下調常備借貸

便利（ＳＬＦ）１０個基點，市場預計明日到期的２０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）

跟隨調降無懸念。政策利率下調引發資金外流，給人民幣帶來壓力，人民幣中間價刷新逾半年低

位後，即期匯價持續弱勢，今早低開百點子後盤中曾跌穿７﹒１７關，拖累滬深股市今早高開後

升幅逐步減弱。滬綜指全日小跌０﹒１４％，報３２２８﹒９９點，深成指則升０﹒２６％，創

業板指跌０﹒１７％。兩市全日成交１０００６億元人民幣，為５月１０日逾一個月以來突破萬

億元關，較上日成交大增６﹒２％。外資今日通過陸股通淨流出近２２億元人民幣，連續四日淨

流出。



＊人行寬鬆政策加碼，花旗指不利內銀＊



內銀股今日大跌，主要受多個因素影響，受去年高基數影響，人行最新公布的５月新增人民

幣貸款規模、社會融資規模增量均表現為「環比改善、同比回落」。當月人民幣貸款增加

１﹒３６萬億元（人民幣．下同），低於市場預期的１﹒６萬億元，社會融資規模增量為

１﹒５６萬億元，亦差過預期。分析是５月信貸增長延續乏力反映出目前基本面修復運轉不暢，

後續仍需政策加碼呵護。事實上，人行已在爭分奪秒發力，昨日兩度出手，早上調降七天期逆回

購利率１０個基點，傍晚再宣布下調常備借貸便利（ＳＬＦ）１０個基點。與此同時，發改委、

人行等四部門昨日發布《關於做好２０２３年降成本重點工作的通知》，要求在降低實體經濟企

業成本方面落實好８個方面２２項任務，提出推動貸款利率穩中有降，引導金融資源精準滴灌。

花旗發表，考慮到６月份人民幣貶值壓力顯著，Ｍ２增長強勁，以及銀行對存款基礎重新定

價的反應時間短暫，人行今次操作令人感到意外。該行預期這些寬鬆措施將為內銀造成不利影響

，假設ＭＬＦ和ＬＰＲ下調１０個基點，預測內銀股２０２４年淨息差及盈利將分別受到跌

５﹒１個基點及跌４％影響。當中，中行（０３９８８）、工行（０１３９８）及農行

（０１２８８）可能會面臨更大淨息差壓力。

對於按揭貸款將重新定價，花旗估計合共４６％的現有貸款將下調１３８個基點（由先前平

均５﹒５２％減至今年首季的４﹒１４％），預計拖低淨息差及盈利６﹒８個百分點及５﹒３％

，而按揭貸款敞口較高的銀行包括建行（００９３９）、工行及郵儲銀行（０１６５８）亦將受

到更大衝擊。

招商銀行（０３９６８）收跌２﹒５％，工商銀行、交通銀行及郵儲銀行均跌逾２％，中國

銀行跌１﹒５８％，建設銀行跌１﹒３８％，農業銀行跌１﹒３％。



＊印度「霸凌」小米未完，要求高管必須印度人＊



印度執法局早前以「非法向外國實體轉移資金」為由扣押小米集團（０１８１０）約５０億

元人民幣資金，相當於小米去年淨利潤的５７％，意味著小米去年有一半多的利潤付之一炬。小

米去年經調整淨利潤為８５億元人民幣。

除扣押資金，印度似對中資企業緊追不放，有報道指印度政府再對在小米、ＯＰＰＯ、

ｒｅａｌｍｅ和ｖｉｖｏ等提出多項新要求，包括公司的行政總裁（ＣＥＯ）、財務總監

（ＣＦＯ）、營運總監（ＣＯＯ）、總技術主任（ＣＴＯ）均要由印度籍人士擔任。《環球時報

》引述相關人士憤言，印度政府的這種行為是「霸凌」，等於「變相收購中國企業」。

傳聞又指印度政府還指示他們將合同製造工作委托給印度公司，開發有當地企業參與的製造

流程，並通過當地經銷商出口。印度政府官員又特意指示中國公司要遵守法律，不得在印度逃稅

。

內媒引述小米相關人士稱，對此事回應與此前一致，小米在全球範圍內堅持合法合規經營，

並遵守經營地的相關法律法規。

小米股價未有大跌，全日小跌０﹒７％，報１０﹒８６元。小米昨日斥約２４１６萬元回購

２２０萬股。



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