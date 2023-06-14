《經濟通通訊社１４日專訊》國聯水產（深：３０００９４）獲沙特主權財富基金巨額投融

資支持。公司發布公告稱，１２日與Ｐｕｂｌｉｃ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｆｕｎｄ

Ａｓｉａ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ（沙特主權財富基金亞洲區）簽訂《諒解備忘錄》，基於雙方合作

基礎，將與ＰＩＦ在國際海鮮貿易項目和全球採購業務方面進行合作，ＰＩＦ對公司進行投資或

融資支持，共涉金額５﹒６億美元。

支持包括５億美元的「國際海鮮貿易項目合作」和６０００萬美元的「貿易融資合作」兩部

分。在「國際海鮮貿易項目」合作，雙方將進行海鮮交易平台、海鮮交易所、海鮮期貨、海鮮採

購等合作，ＰＩＦ將通過向國聯水產投資，或國聯水產向ＰＩＦ融資的合作方式進行，合作總額

為５億美元。「貿易融資合作」方面，ＰＩＦ擬對國聯水產全球採購進行融資６０００萬美元，

融資費用為融資金額年化費率３％及融資貿易收益的２０％，合作期限自融資首次提款之日起５

年。

國聯水產（深：３０００９４）早段飆升兩成漲停，報５﹒７元人民幣。

Ａ股其他水產股跟漲，大湖股份（滬：６００２５７）升一成漲停，中水漁業

（深：０００７９８）升８﹒５％，開創國際（滬：６０００９７）升５％，百洋股份

（深：００２６９６）升４﹒５％。（ｄｗ）

