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AH股新聞

14/06/2023 10:05

《Ａ股焦點》國聯水產漲停，與沙特主權基金合作涉資５﹒６億美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國聯水產（深：３０００９４）獲沙特主權財富基金巨額投融
資支持。公司發布公告稱，１２日與Ｐｕｂｌｉｃ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｆｕｎｄ　
Ａｓｉａ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ（沙特主權財富基金亞洲區）簽訂《諒解備忘錄》，基於雙方合作
基礎，將與ＰＩＦ在國際海鮮貿易項目和全球採購業務方面進行合作，ＰＩＦ對公司進行投資或
融資支持，共涉金額５﹒６億美元。
　　支持包括５億美元的「國際海鮮貿易項目合作」和６０００萬美元的「貿易融資合作」兩部
分。在「國際海鮮貿易項目」合作，雙方將進行海鮮交易平台、海鮮交易所、海鮮期貨、海鮮採
購等合作，ＰＩＦ將通過向國聯水產投資，或國聯水產向ＰＩＦ融資的合作方式進行，合作總額
為５億美元。「貿易融資合作」方面，ＰＩＦ擬對國聯水產全球採購進行融資６０００萬美元，
融資費用為融資金額年化費率３％及融資貿易收益的２０％，合作期限自融資首次提款之日起５
年。
　　國聯水產（深：３０００９４）早段飆升兩成漲停，報５﹒７元人民幣。
　　Ａ股其他水產股跟漲，大湖股份（滬：６００２５７）升一成漲停，中水漁業
（深：０００７９８）升８﹒５％，開創國際（滬：６０００９７）升５％，百洋股份
（深：００２６９６）升４﹒５％。（ｄｗ）

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