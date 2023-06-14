《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上汽集團（滬：６００１０４）昨晚推出

上市以來第三份回購計劃，擬斥資１０億元－２０億元（人民幣．下同）回購公司股份，用於實

施員工持股計劃或者股權激勵。

上汽集團將本次回購價格上限設定為每股２０﹒６８元，為規則允許的最高價格，較最新收

市價１３﹒９３元高出４８％。若按回購價格上限測算，本次擬回購股份數量為４８３５﹒５９

萬股－９６７１﹒１８萬股，佔總股本的０﹒４１％－０﹒８３％。

方案顯示，本次回購資金來源為自有資金，上汽集團目前有足夠的實力支付回購款。截至今

年一季度末，公司總資產９４８１﹒２９億元，淨資產為２８１３﹒８９億元，其中貨幣資金餘

額高達１４９７﹒９６億元。即便按照上限測算，本次回購金額僅分別佔總資產、淨資產的

０﹒２１％和０﹒７１％。

上汽集團首次股份回購於２０２１年１月完成，累計回購股份數為１﹒０８億股，佔總股本

的０﹒９３％，使用資金總額為２２﹒４７億元。２０２２年９月又完成第二次回購，最終耗資

１５億元，回購股份數為８００２﹒１９萬股，佔總股本的０﹒６８％。截至目前，前述已回購

股份均存放於公司回購專戶，尚未授予員工。

作為國內頭部傳統車企，上汽集團受市場競爭激烈、原材料價格上漲等因素影響，盈利水平

有所承壓。公司去年實現營收７４４０﹒６３億元，同比下降４﹒５９％，淨利潤１６１﹒１８

億元，同比下滑３４﹒３％。今年一季度盈利２７﹒８３億元，較去年同期下滑近五成。

