《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，受去年高基數影響，５月新增人民幣貸款規模

、社會融資規模增量均表現為「環比改善、同比回落」的態勢。當月人民幣貸款增加１﹒３６萬

億元（人民幣．下同），低於市場預期的１﹒６萬億元，環比多增６４１２億元，同比少增

５４１８億元；社會融資規模增量為１﹒５６萬億元，環比多３３１２億元，同比減少１﹒３１

萬億元。５月末，Ｍ２同比增長１１﹒６％，差過預期的增長１２﹒１％。

植信投資研究院高級研究員王運金分析指，５月金融數據雖低於市場預期，但信貸與社融增

量較４月有明顯上升，融資節奏逐步恢復，信貸結構也在持續優化。居民部門信貸表現亮眼，預

示著消費與購房需求在逐步恢復；銀行加大企業信貸投放對債券融資形成擠壓，加之債券違約風

險仍在，債券融資明顯下降拖累社融增長。



＊得益促消費政策，居民信貸加快增長＊



在信貸數據中，５月居民信貸新增３６７２億元，短期與中長期信貸同比多增，且增量明顯

高於４月，一方面得益於購車補貼、家電補貼等促消費政策與解除限購等購房政策；另一方面也

受消費貸、按揭貸款、公積金貸款等利率的持續下行推動。良好的消費恢復節奏帶動了居民部門

信貸加快增長。

５月企業信貸增加８５５８億元，同比少增６７４２億元。其中，企業中長期信貸保持較好

增長勢頭，新增７６９８億元，同比多增２１４７億元，房企、製造業企業、基建企業的融資需

求保持平穩節奏。但由於貸款利率持續下降、債券融資成本較高與違約事件影響，企業更傾向於

增加貸款、降低債券融資。

整體來看，信貸與社融恢復節奏良好，雖然增速有所下降，但下一階段，降息等宏觀政策措

施將持續推動需求恢復，物價保持基本穩定，居民消費與企業投資有望加快恢復，疊加利率持續

下行，信貸與社融將加快增長。（ｌｃ）

