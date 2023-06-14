《經濟通通訊社１４日專訊》自去年１１月底「第三支箭」政策頒布後，共有３０餘家上市

涉房企業公告了增發事宜。今年５月底以來，包括招商蛇口（深：００１９７９）、中交地產

（深：０００７３６）、福星股份（深：０００９２６）、大名城（滬：６０００９４）、陸家

嘴（滬：６００６６３）、保利發展（滬：６０００４８）６家房企定增集中獲批，涉及資金超

４００億元。

自２０２２年房企股權融資重啟以來，共有３０餘家上市涉房企業公告增發事宜，但由於流

程複雜，各家公司定增推進較為緩慢。業內認為，房企定增集中獲批表明有關部門在加速推進房

企股權融資的進度，支持房企股權融資的政策實際落地。

中指研究院企業研究總監劉水在接受內媒採訪時表示，最終能否獲得中證監同意註冊的決定

及其時間上仍存在不確定性，但獲得交易所審批通過，意味著最難的環節已經過去。



＊內房融資難困境仍未解＊



盡管信貸融資、債券融資、股權融資「三支箭」在去年底發出，不過房企融資難仍未緩解，

今年前５月，房地產企業非銀融資總額同比下降１６﹒７％。５月份，房地產企業非銀融資總額

同比下降２４﹒４％，環比下降２７﹒２％。

許多利好政策落地情況來看，短期內僅惠及白名單優質企業，部分財務困難的房企仍較難獲

支持。有出險民營房企內部人士表示，近來除了銷售回款外，公司已沒有其他融資渠道。有房企

人士表示，很多要求監管層並未明確提出，在具體操作中還是要摸著石頭過河。

此外，房企近來陷入股價大幅下跌，５月Ａ股下跌的地產股佔比近８成，部分地產股單月跌

幅超５０％。有此前發布了定增計劃的房企人士告訴記者，股價在過去一段時間的下跌，導致公

司已經進入了保護股價的狀態，當前不是推進股權融資的時機。（ｄｗ）

