《經濟通通訊社１４日專訊》國家稅務總局表示，今年試點數字人民幣繳納稅費功能，共繳

納稅費１﹒２萬筆、２５９億元人民幣。

國家稅務總局納稅服務司司長沈新國表示，目前已實現９６％的稅費事項、９９％的納稅申

報可網上辦理，全國社保繳費「網上辦」「掌上辦」業務量佔比達９５％以上。

當中，創新征納互動服務，通過智能應答、三方視頻等，輔導納稅人解決線上辦稅繳費問題

，今年以來提供互動服務１４８萬次。（ｄｗ）

