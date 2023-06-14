《經濟通通訊社１４日專訊》國家稅務總局表示，今年試點數字人民幣繳納稅費功能，共繳
納稅費１﹒２萬筆、２５９億元人民幣。
國家稅務總局納稅服務司司長沈新國表示，目前已實現９６％的稅費事項、９９％的納稅申
報可網上辦理，全國社保繳費「網上辦」「掌上辦」業務量佔比達９５％以上。
當中，創新征納互動服務，通過智能應答、三方視頻等，輔導納稅人解決線上辦稅繳費問題
，今年以來提供互動服務１４８萬次。（ｄｗ）
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14/06/2023 16:55
《數字人幣》國家稅務總局：今年試點數字人幣繳納稅費２５９億元
《經濟通通訊社１４日專訊》國家稅務總局表示，今年試點數字人民幣繳納稅費功能，共繳
納稅費１﹒２萬筆、２５９億元人民幣。
國家稅務總局納稅服務司司長沈新國表示，目前已實現９６％的稅費事項、９９％的納稅申
報可網上辦理，全國社保繳費「網上辦」「掌上辦」業務量佔比達９５％以上。
當中，創新征納互動服務，通過智能應答、三方視頻等，輔導納稅人解決線上辦稅繳費問題
，今年以來提供互動服務１４８萬次。（ｄｗ）
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