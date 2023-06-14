《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局明日公布５月經濟數據，《路透》綜合逾３３家機

構預估中值顯示，中國經濟修復動能有所放緩，「三駕馬車」同比增速均回落。５月工業增加值

同比增速料從上月５﹒６％放緩至３﹒６％，社會消費品零售總額漲幅回落至１３﹒６％，上月

增速為１８﹒４％；１－５月固定資產投資同比增幅亦由４﹒７％略收窄至４﹒４％，或為近兩

年半低位。

工業方面，中金公司宏觀團隊認為，５月中國工業整體偏弱運行，基數影響下，預計５月工

業增加值同比增長３﹒５％。高頻數據來看，建築業對應的高耗能行業開工率普遍較弱。瑞銀預

計，５月中國工業生產同比增速進一步放緩至２﹒２％。官方ＰＭＩ表明製造業生產環比動能有

所放緩；唐山高爐開工率均值為５９％，同比上升２個百分點，而電弧爐開工率均值為５４％，

同比下降８個百分點，兩者同比變化均較４月有所回落。



＊提前還貸、對地產長期發展負面情緒，構成復甦挑戰＊



在投資領域，野村首席中國經濟學家陸挺稱，國內的提前還貸和對房地產長期發展的負面情

緒可能會對長期復甦構成挑戰，考慮到房地產投資走弱等因素拖累，前五月固定資產投資同比增

速或降至４﹒４％，其中５月當月增速從４月的３﹒９％放緩至３﹒７％，房地產投資當月降幅

或仍走闊１﹒６個百分點至８﹒８％。

至於消費，浙商證券分析，國內出行類、接觸型消費回歸正常化，前期被壓制的需求有所釋

放，五一假期出遊人次和旅遊收入均創超２０１９年同期水平；乘用車銷售表現較好，終端價格

企穩，車市壓力有所緩解，不過５月房地產市場偏弱運行，地產後周期消費依然承壓。預計５月

消費同比增速為１３﹒１％。瑞銀則認為，由經濟重啟推動的第一輪線下消費反彈可能已經見頂

，居民收入和信心修復仍需時日，預計５月消費同比增速或放緩至１２﹒８％。（ｄｗ）

