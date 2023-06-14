《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行１３日公布數據顯示，５月末外幣存款餘額為

８５１８億美元，創２０２０年９月以來新低；當月減少３０１億美元，連兩個月下降並創九個

月最大單月降幅。５月末外幣貸款餘額為７２１５億美元，創２０１３年１月以來新低；當月減

少１６０億美元，亦為連續兩個月下降。

據《路透》報道，近期人民幣匯率跌跌不休加速企業外幣負債去槓桿，而且中國監管部門已

要求國有大行壓降美元存款利率，後續外幣存貸款規模可能進一步下降。



＊市場主體選擇提前還款，外幣存貸款現下降＊



上月中旬以來人民幣開啟本輪跌勢，５月人民幣兌美元即期累計貶值逾２﹒５％，創三個月

最大單月跌幅。一方面美元融資成本居高不下，另一方面本幣快速貶值，這使得企業端外幣負債

去槓桿意願快速上升。

因為美元持續升值，還貸款時需要更多的人民幣，外幣貸款成本會驅動市場主體提前還貸；

而本幣貶值同樣會因為匯兌而增加還款成本，為減少匯兌損失，市場主體也會選擇提前還款，由

此外幣存貸款都會出現下降。

過去兩年受益於供應鏈優勢帶來的巨額貿易順差，中國外幣存款規模最高時一度超過

１﹒０５萬億美元；而且在新冠疫情後美聯儲祭出無限量寬鬆政策，美元流動性泛濫，美元融資

成本一度非常低廉，也刺激了部分企業進行美元融資，外幣貸款規模也一度高達９５００多億美

元。

人行上周公布的外儲數據顯示，５月末中國外匯儲備規模為３﹒１７７萬億美元，較４月末

的３﹒２０５萬億美元環比減少２８２﹒５８億美元。（ｊｔ）

