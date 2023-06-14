《經濟通通訊社１４日專訊》國際投資移民公司Ｈｅｎｌｅｙ ＆ Ｐａｒｔｎｅｒｓ發表

的報告預測，隨著中國經濟繼續萎縮，預計今年中國將成為百萬富翁淨流出量最多的國家。

中國今年仍然是最多高淨值人士淨流出的國家，估計將有１﹒３５萬名以美元計的百萬富翁

淨流出，其次為印度及英國，分別為６５００人及３２００人。香港估計有１０００名百萬富翁

淨流出，排名第六，不到２０２２年實際淨流出量的一半。



＊澳洲重回榜首，吸引最多百萬富翁流入＊



報告顯示，２０２３年吸引最多高淨值人士淨流入的經濟體是澳洲，估計達５２００人。在

２０２２年創下紀錄的阿聯酋今年下跌到第二名，預計將有４５００名百萬富翁新居民抵達。至

於新加坡排名第三，其高淨值人士淨流入量將達到３２００人的歷史最高，美國則預計將有

２１００名百萬富翁淨流入。

Ｈｅｎｌｅｙ ＆ Ｐａｒｔｎｅｒｓ行政總裁Ｊｕｅｒｇ Ｓｔｅｆｆｅｎ表示，過去

１０年來百萬富翁的移民數量一直在穩步增長，預計２０２３年和２０２４年的全球數字分別為

１２﹒２萬及１２﹒８萬人。他稱，今年的財富移民趨勢看起來將回歸到疫情之前的模式，不過

以前的兩大財富磁石英國和美國構成了明顯的不同。

報告指出，英國預計的高淨值人士淨流出數量是去年１６００人的兩倍；脫歐連同取消永久

性非居民納稅人身份的政策的改變，使英國對高淨值人士的吸引力降低了不少。另一個金融大國

美國的吸引力亦在迅速下降。由於面臨著提高稅收的威脅，美國在遷徙的百萬富翁中的受歡迎程

度明顯低於疫情前。儘管該國仍然是流入多於流出，但相比２０１９年的淨流入１﹒０８萬人，

今年是大幅下降。（ｊｔ）

