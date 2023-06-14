《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述知情人士報道，雲南省將在本月底增加對煉鋁

企業的電力供應，讓受旱情影響地區的一些產能可以恢復運轉。由於本月雨水較多，水電供應緊

張的情況已有緩解。恢復供電將在６月下旬進行，但電力供應的具體增加幅度和日期仍待定，將

根據天氣和市場需求狀況而定。

報道又引述雲南一家煉鋁企業的經理表示，該公司已收到電網的口頭指示，讓他們準備恢複

生產。他指，他們將被允許重啟２０％的停產產能，而進一步復產將取決於未來的電力供應情況

。

雲南是中國第四大電解鋁產區。由於降雨量太低影響到水力發電，雲南省自去年９月以來已

兩度要求冶煉廠減產，一些企業的開工率降低約４０％。水電約佔雲南省電力供應總量的７０％

。該省擁有約５２５萬噸的鋁產能。



＊憂慮下半年電力供應，生產商或放緩甚至推遲復產＊



據北京Ａｌａｄｄｉｎｙ Ｚｈｏｎｇｙｉｎｇ商務咨詢公司的電解鋁行業研究員Ｓｕ

Ｙａｎｂｏ稱，雲南的限電舉措已經導致煉鋁產能減少１６５萬噸。他預計，一旦限電措施鬆綁

，大約１００－１３０萬噸產能將恢復。他說，但由於對下半年電力供應的擔憂揮之不去，會有

生產商放緩甚至推遲復產。（ｊｔ）

