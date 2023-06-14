《經濟通通訊社１４日專訊》今年以來，通過合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）和合格境內

有限合夥人（ＱＤＬＰ）等渠道進行境外投資的需求快速增長，包括摩根大通和貝萊德等巨頭在

內的國內外金融機構都競相發行新產品招攬投資者。僅就上述途徑而言，彭博匯總的數據顯示，

今年一季度新發行ＱＤＩＩ基金數量達到１５隻，創單季度歷史新高，而截至６月１３日的數據

顯示年初以來的累計發行量已達２６隻，已刷新２００７年以來半年度發行數量最高紀錄。

美國聯儲局大幅加息令美元固定收益類產品吸引力大增，疊加海外股市表現優異、中國境內

資產投資收益有限，本土投資者正加緊通過各類渠道增加海外資產配置。上海哲奔諮詢（Ｚ－

Ｂｅｎ）高級分析師方川表示，今年ＱＤＩＩ基金的需求出現增長，海外市場漲勢良好也刺激了

居民投資需求，基金公司注意到市場對國內投資興趣平平，但有對海外證券投資的需求，都想趕

在競爭對手之前推出產品。他說，雖然整體來看ＱＤＩＩ額度還夠用，不過也有少數幾家基金管

理公司暫停認購，側面印證市場需求。

華夏基金的ＱＤＩＩ產品恒生互聯網科技業ＥＴＦ就設置了每日認購上限。華夏基金確認，

截至６月８日，該產品今年以來累計新增佔有率為權益類ＥＴＦ產品最高。



＊截止５月批准ＱＤＩＩ額度超１６２７億美元＊



據國家外匯管理局數據，截止今年５月批准的ＱＤＩＩ額度超過１６２７億美元。另據行業

諮詢公司普益標準的統計顯示，今年頭四個月銀行共發行了１４４隻外幣理財產品，同比飆升

１７７％，其中以美元產品居多。

中國投資者的出海需求從去年就已經顯示出端倪。外匯局國際收支數據顯示，去年中國本土

投資者因海外證券投資形成的資金流出達創紀錄的１７３２億美元，其中債券投資高達１２５５

億美元。（ｊｔ）

