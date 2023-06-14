《經濟通通訊社１４日專訊》美國５月通脹放緩，市場憧憬美國聯儲局本周宣布暫停加息，

標普５００指數四日連漲，中概股創下一周最大升幅。人民銀行昨日兩度出手救經濟，早上調降

七天期逆回購利率１０個基點，傍晚再宣布下調常備借貸便利（ＳＬＦ）１０個基點。業內人士

指出，作為利率走廊的上限，調整ＳＬＦ利率可以壓縮利率走廊上限，有助於利率中樞的下移，

推動貨幣政策向實體經濟的傳導，有助於實體經濟融資成本的下降。與此同時，發改委、人行等

四部門昨日發布《關於做好２０２３年降成本重點工作的通知》，要求在降低實體經濟企業成本

方面落實好８個方面２２項任務，提出推動貸款利率穩中有降，引導金融資源精準滴灌。加強對

創新型、科技型、專精特新中小企業信貸支持。２０２３年底前，對月銷售額１０萬元以下的小

規模納稅人免徵增值稅。

滬深股市今早集體走高，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１４％，報３２３８﹒１２點，

深綜指高開０﹒１５％，石酒、白酒股造好，影視股走低。

人民幣跌勢沒止，人民幣兌一美元中間價今報７﹒１５６６，較上個交易日跌６８點子，三

連跌，續刷２０２２年１１月３０日以來逾半年新低。

人民銀行今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒９％。今

日零投放零回籠。（ｊｔ）

