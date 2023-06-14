  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/06/2023 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２４％外資小幅回流，白酒股領漲

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行昨日（１３日）兩度出手救經濟，早上調降七天期逆
回購利率１０個基點，傍晚再宣布下調常備借貸便利（ＳＬＦ）１０個基點。與此同時，發改委
、人行等四部門昨日發布《關於做好２０２３年降成本重點工作的通知》，要求在降低實體經濟
企業成本方面落實好８個方面２２項任務，提出推動貸款利率穩中有降，引導金融資源精準滴灌

　　２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）明日（１５日）到期，《路透》調
查顯示，在人行七天逆回購意外「降息」後，市場預計ＭＬＦ利率跟隨調降將無懸念，且逾九成
受訪者認為將同步下調１０基點。
　　滬深股市今早集體高開後維持升幅，滬綜指半日收升０﹒２４％，報３２４１﹒５８點，深
成指揚０﹒６％，創業板指升０﹒２５％。外資今早通過陸股通流入逾５億元，兩市半日成交
６１２８億元，較上個交易日（１３日）同時段成交增７﹒２％。
　
＊白酒股走強，茅台升近２％＊
　
　　白酒股今早走強，古井貢酒（深：０００５９６）漲４﹒６％，瀘州老窖
（深：０００５６８）升４﹒２％，今世緣（滬：６０３３６９）升４﹒２％，舍得酒業
（滬：６００７０２）升４﹒２％，山西汾酒（滬：６００８０９）升３﹒７％，五糧液
（深：０００８５８）升３﹒４％，洋河股份（深：００２３０４）彈２﹒８％。
　　貴州茅台（滬：６００５１９）昨日舉行２０２２年度股東大會，回應三大熱點話題。針對
備受關注的「茅台提價」問題，貴州茅台董事長丁雄軍稱，價格問題要科學、全面地看待，供求
關係是一個經濟規律，相信市場化和法治化。貴州茅台（滬：６００５１９）半日升１﹒９％，
報１７３１﹒９５元。
　
＊中央推貸款利率穩中有降，銀行股偏弱＊
　
　　國家發改委等部門發布《關於做好２０２３年降成本重點工作》，其中提到持續發揮貸款市
場報價利率（ＬＰＲ）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本
穩中有降。銀行股今早走弱，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒４％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌２﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌１﹒５％，民生銀行
（滬：６０００１６）跌０﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒７％，光大銀行
（滬：６０１８１８）跌０﹒６％。
　　受去年高基數影響，人行最新公布的５月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量均表現為
「環比改善、同比回落」。當月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元，低於市場預期的１﹒６萬億元
，社會融資規模增量為１﹒５６萬億元，亦差過預期。中信證券首席經濟學家明明表示，５月信
貸增長延續乏力反映出目前基本面修復運轉不暢，後續仍需政策加碼呵護。事實上，人行已在爭
分奪秒發力，１３日早上將７天期逆回購中標利率下調１０個基點至１﹒９％，至傍晚再公布同
步下調常備借貸便利（ＳＬＦ）利率三個品種各１０個點子。（ｊｔ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金