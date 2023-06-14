《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行昨日（１３日）兩度出手救經濟，早上調降七天期逆
回購利率１０個基點，傍晚再宣布下調常備借貸便利（ＳＬＦ）１０個基點。與此同時，發改委
、人行等四部門昨日發布《關於做好２０２３年降成本重點工作的通知》，要求在降低實體經濟
企業成本方面落實好８個方面２２項任務，提出推動貸款利率穩中有降，引導金融資源精準滴灌
。
２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）明日（１５日）到期，《路透》調
查顯示，在人行七天逆回購意外「降息」後，市場預計ＭＬＦ利率跟隨調降將無懸念，且逾九成
受訪者認為將同步下調１０基點。
滬深股市今早集體高開後維持升幅，滬綜指半日收升０﹒２４％，報３２４１﹒５８點，深
成指揚０﹒６％，創業板指升０﹒２５％。外資今早通過陸股通流入逾５億元，兩市半日成交
６１２８億元，較上個交易日（１３日）同時段成交增７﹒２％。
＊白酒股走強，茅台升近２％＊
白酒股今早走強，古井貢酒（深：０００５９６）漲４﹒６％，瀘州老窖
（深：０００５６８）升４﹒２％，今世緣（滬：６０３３６９）升４﹒２％，舍得酒業
（滬：６００７０２）升４﹒２％，山西汾酒（滬：６００８０９）升３﹒７％，五糧液
（深：０００８５８）升３﹒４％，洋河股份（深：００２３０４）彈２﹒８％。
貴州茅台（滬：６００５１９）昨日舉行２０２２年度股東大會，回應三大熱點話題。針對
備受關注的「茅台提價」問題，貴州茅台董事長丁雄軍稱，價格問題要科學、全面地看待，供求
關係是一個經濟規律，相信市場化和法治化。貴州茅台（滬：６００５１９）半日升１﹒９％，
報１７３１﹒９５元。
＊中央推貸款利率穩中有降，銀行股偏弱＊
國家發改委等部門發布《關於做好２０２３年降成本重點工作》，其中提到持續發揮貸款市
場報價利率（ＬＰＲ）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本
穩中有降。銀行股今早走弱，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌２﹒４％，農業銀行
（滬：６０１２８８）跌２﹒２％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１％，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌１﹒７％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌１﹒５％，民生銀行
（滬：６０００１６）跌０﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒７％，光大銀行
（滬：６０１８１８）跌０﹒６％。
受去年高基數影響，人行最新公布的５月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量均表現為
「環比改善、同比回落」。當月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元，低於市場預期的１﹒６萬億元
，社會融資規模增量為１﹒５６萬億元，亦差過預期。中信證券首席經濟學家明明表示，５月信
貸增長延續乏力反映出目前基本面修復運轉不暢，後續仍需政策加碼呵護。事實上，人行已在爭
分奪秒發力，１３日早上將７天期逆回購中標利率下調１０個基點至１﹒９％，至傍晚再公布同
步下調常備借貸便利（ＳＬＦ）利率三個品種各１０個點子。（ｊｔ）
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