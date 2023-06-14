《經濟通通訊社１４日專訊》２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）明日

到期，《路透》調查顯示，在人行七天逆回購意外「降息」後，市場預計ＭＬＦ利率跟隨調降將

無懸念，且逾九成受訪者認為將同步下調１０基點。人民幣中間價刷新逾半年低位後，即期匯價

持續弱勢，今早低開百點子後盤中曾跌穿７﹒１７關，拖累滬深股市今早高開後升幅逐步減弱。

滬綜指全日小跌０﹒１４％，報３２２８﹒９９點，深成指則升０﹒２６％，創業板指跌

０﹒１７％。兩市全日成交１０００６億元，為５月１０日逾一個月以來突破萬億元關，較上日

成交大增６﹒２％。外資今日通過陸股通淨流出近２２億元，連續四日淨流出。

國務委員兼外長秦剛今日應約同美國國務卿布林肯通電話。秦剛希望美方採取實際行動，落

實兩國元首巴厘島會晤重要共識及美方有關承諾，同中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合

作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。



＊花旗指人行寬鬆不利內銀，銀行及地產股回吐＊



人民銀行昨日兩度出手，早上調降七天期逆回購利率１０個基點，傍晚再宣布下調常備借貸

便利（ＳＬＦ）１０個基點。與此同時，發改委、人行等四部門昨日發布《關於做好２０２３年

降成本重點工作的通知》，要求在降低實體經濟企業成本方面落實好８個方面２２項任務，提出

推動貸款利率穩中有降，引導金融資源精準滴灌。

花旗發表，考慮到６月份人民幣貶值壓力顯著，Ｍ２增長強勁，以及銀行對存款基礎重新定

價的反應時間短暫，認為今次操作令人感到意外。該行預期這些寬鬆措施將為內銀造成不利影響

，假設ＭＬＦ和ＬＰＲ下調１０個基點，預測內銀股２０２４年淨息差及盈利將分別受到跌

５﹒１個基點及跌４％影響。當中，中行、工行及農行可能會面臨更大淨息差壓力。

銀行股全日大跌，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌４﹒２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌２﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌２﹒６％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌超２％。

外電引述消息報道，中國正考慮多項刺激措施，包括減息，以支持房地產等行業和內需，惟

摩根大通發表研究報告指出，若無具體寬鬆政策措施，內地房地產板塊表現仍將落後，任何由未

經核實的市場猜測，所推動反彈均屬短暫。地產股今日也回落，華夏幸福（滬：６００３４０）

挫２﹒２％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒１％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

２％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒２％，

信達地產（滬：６００６５７）跌１﹒３％。



＊北方明天最高氣溫達３９度，電力股受壓＊



近期北方晴熱升級，大範圍高溫天氣來襲，明天（１５日）高溫範圍將達近期最大，覆蓋京

津冀、山東、河南等地，局地高溫強度或是同期少見的。尤其是河北南部、河南北部、陝西關中

部分地區最高氣溫可達到３９度。

電力股受壓，中國核電（滬：６０１９８５）跌１﹒９％，三峽能源（滬：６００９０５）

跌１﹒５％，華能水電（滬：６０００２５）跌１﹒２％，中國廣核（深：００３８１６）、龍

源電力（深：００１２８９）跌約１％，長江電力（滬：６００９００）跌０﹒２％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６４﹒０２ －０﹒０２

上證綜合指數 ３２２８﹒９９ －０﹒１４ ４０４０﹒００

上證Ａ股指數 ３３８４﹒８７ －０﹒１４

深證成份指數 １０９８４﹒５６ ＋０﹒２６ ５９６６﹒００

深圳創業板指數 ２１６３﹒３４ －０﹒１７

上證Ｂ股指數 ２７２﹒７９ ＋０﹒４８ １﹒１０

深證Ｂ股指數 １１３０﹒８１ ＋０﹒６２ ０﹒４６

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