《經濟通通訊社１４日專訊》美國晶片龍頭ＡＭＤ披露新的人工智能晶片細節。ＡＭＤ

ＣＥＯ蘇姿豐表示，該晶片可以幫助科技公司控制因為ＣｈａｔＧＰＴ等服務而飆升的成本，並

展示了基於這款ＭＩ３００Ｘ晶片的人工智能系統如何為舊金山寫詩。ＡＭＤ表示，這款晶片將

在第三季度正式少量生產，第四季度開始量產，其內存達到１９２ＧＢ。

在之前的演講中，ＡＭＤ都會披露新產品的大客戶，但這一次，他們卻並未透露哪些公司會

採用ＭＩ３００Ｘ或簡配版ＭＩ３００Ａ。該公司並未詳細披露這些晶片的價格，以及它能給營

收帶來多大的促進作用。

市場研究公司ＴＩＲＩＡＳ Ｒｅｓｅａｒｃｈ首席分析師克萊維爾認為，華爾街之所以會

失望，可能是因為沒有一個大客戶表示會使用ＭＩ３００Ａ或Ｘ。他們希望ＡＭＤ透露一些信息

來說明該公司已經在某些設計上取代了英偉達。

發表人工智能戰略後，ＡＭＤ的股價當日收跌３﹒６％，而英偉達則收漲３﹒９％。

滬深ＡＭＤ概念股集體走低，通富微電（深：００２１５６）瀉８﹒５％，奧士康

（深：００２９１３）急跌６﹒４％，一博科技（深：３０１３６６）跌５﹒４％。其他半導體

股整體偏軟，寒武紀（滬：６８８２５６）挫４﹒３％，華大九天（深：３０１２６９）跌

２﹒８％，海光信息（滬：６８８０４１）跌１﹒５％，瀾起科技（滬：６８８００８）跌

０﹒９％。（ｊｔ）

