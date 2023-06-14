《經濟通通訊社１４日專訊》國家發改委等部門發布《關於做好２０２３年降成本重點工作

》，其中提到持續發揮貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要

作用，推動經營主體融資成本穩中有降。

受去年高基數影響，人行最新公布的５月新增人民幣貸款規模、社會融資規模增量均表現為

「環比改善、同比回落」。當月人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（人民幣．下同），低於市場預

期的１﹒６萬億元，社會融資規模增量為１﹒５６萬億元，亦差過預期。中信證券首席經濟學家

明明表示，５月信貸增長延續乏力反映出目前基本面修復運轉不暢，後續仍需政策加碼呵護。

事實上，人行已在爭分奪秒發力，３日早上將７天期逆回購中標利率下調１０個基點至

１﹒９％，至傍晚再公布同步下調常備借貸便利（ＳＬＦ）利率三個品種各１０個點子。業內人

士指出，作為利率走廊的上限，調整ＳＬＦ利率可以壓縮利率走廊上限，有助於利率中樞的下移

，推動貨幣政策向實體經濟的傳導，有助於實體經濟融資成本的下降。

滬深銀行股今早走弱，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌超２％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌１﹒５％，交通銀行（滬：６０１３２８）跌１﹒５％，民生銀行

（滬：６０００１６）跌１％，中國銀行（滬：６０１９８８）、光大銀行

（滬：６０１８１８）跌近１％。（ｊｔ）

