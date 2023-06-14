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AH股新聞

14/06/2023 09:26

【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平１﹒９％。人行昨日將７天期逆回購中標利率下調１０個基點至１﹒９％

　　公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
　
＊料５年期ＬＰＲ下調逾１０基點，一攬子穩增長措施將出台＊
　
　　《中國證券報》引述專家指出，在經濟恢復態勢亟待鞏固的背景下，本次公開市場逆回購操
作利率下調，釋放了明確的穩增長信號，有助於引導金融市場利率下降，改善各方預期，支持實
體經濟恢復發展。後續中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率和貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也有望
相應下降，一攬子穩增長政策舉措可能醞釀出台。同日晚間，人行下調常備借貸便利（ＳＬＦ）
利率，隔夜期下調１０個基點至２﹒７５％，７天期下調１０個基點至２﹒９％，１個月期下調
１０個基點至３﹒２５％。
　　中信證券研報則預計，６月的ＭＬＦ和ＬＰＲ利率均會跟隨下調，其中５年期ＬＰＲ下調幅
度或超１０個基點。本次逆回購降息可能標誌著政策加碼窗口開啟，基建和地產領域或為亮點。
不過，也需要警惕短期人民幣貶值壓力。（ｓｌ）

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