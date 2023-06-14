《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平１﹒９％。人行昨日將７天期逆回購中標利率下調１０個基點至１﹒９％

。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。



＊料５年期ＬＰＲ下調逾１０基點，一攬子穩增長措施將出台＊



《中國證券報》引述專家指出，在經濟恢復態勢亟待鞏固的背景下，本次公開市場逆回購操

作利率下調，釋放了明確的穩增長信號，有助於引導金融市場利率下降，改善各方預期，支持實

體經濟恢復發展。後續中期借貸便利（ＭＬＦ）操作利率和貸款市場報價利率（ＬＰＲ）也有望

相應下降，一攬子穩增長政策舉措可能醞釀出台。同日晚間，人行下調常備借貸便利（ＳＬＦ）

利率，隔夜期下調１０個基點至２﹒７５％，７天期下調１０個基點至２﹒９％，１個月期下調

１０個基點至３﹒２５％。

中信證券研報則預計，６月的ＭＬＦ和ＬＰＲ利率均會跟隨下調，其中５年期ＬＰＲ下調幅

度或超１０個基點。本次逆回購降息可能標誌著政策加碼窗口開啟，基建和地產領域或為亮點。

不過，也需要警惕短期人民幣貶值壓力。（ｓｌ）

