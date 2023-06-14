《經濟通通訊社１４日專訊》財政部、工信部近日發布《關於開展中小企業數字化轉型城市

試點工作的通知》，擬於２０２３－２０２５年間分三批組織開展中小企業數字化轉型城市試點

工作。在改造數量上，東、中、西部地區試點城市被改造企業分別不少於５００家、４００家和

３００家，且改造完成後其數字化水平應達到工信部《中小企業數字化水平評測指標》二級或以

上。二、三、四級標準分別為「利用信息技術手段或管理工具實現了單一業務數字化管理」、「

應用信息系統及數字化技術進行數據分析，實現全部主營業務數字化管控」、「利用全業務鏈數

據集成分析，實現數據驅動的業務協同與智能決策」。



＊重點向汽車等製造業中小企傾斜，每地最高獎補１﹒５億＊



《通知》表示，２０２３年先選擇３０個左右城市開展試點工作，以後年度根據實施情況進

一步擴大試點範圍。各試點城市應將製造業關鍵領域的中小企業作為數字化轉型試點的重點方向

，重點向通用和專用設備製造、汽車製造、運輸設備製造、醫藥和化學製造、電氣機械和器材製

造、計算機和通訊電子等行業的中小企業傾斜。中央財政對試點城市給予定額獎勵。其中省會城

市、計劃單列市、兵團獎補資金總額不超過１﹒５億元人民幣，其他地級市、直轄市所轄區縣獎

補資金總額不超過１億元人民幣。

《通知》指出，工作目標是通過開展城市試點，支持地方政府綜合施策，探索形成中小企業

數字化轉型的方法路徑、市場機制和典型模式，梳理一批數字化轉型細分行業，打造一批數字化

轉型「小燈塔」企業，培育一批優質的數字化服務商，開發集成一批「小快輕準」（小型化、快

速化、輕量化、精準化）的數字化解決方案和產品，通過示範帶動、看樣學樣、複製推廣，引導

和推動廣大中小企業加快數字化轉型，全面提升中小企業數字化水平，促進數字經濟和實體經濟

深度融合。（ｓｌ）

