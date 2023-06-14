《經濟通通訊社１４日專訊》日前有美國官員透露，美國國務卿布林肯將於１８日訪華。中

國外交部發言人汪文斌１４日再次就消息回應稱，「目前沒有可以提供的消息」。不過，中國國

務委員兼外長秦剛１４日上午應約與布林肯通電話。汪文斌提到，秦剛在通話中指出，年初以來

中美關係遭遇到新的困難與挑戰，「責任是清楚的」，並且就台灣問題等中方核心關切闡明了嚴

正立場，促美方停止干涉中國內政，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。



＊汪文斌：ＩＭＦ及世銀不是美國的＊



至於美國財政部長耶倫１３日表示，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）及世界銀行這些國際組織

，反映的是美國的價值觀，它們所發揮的重要作用是平衡來自中國及其他國家不可持續的貸款；

又認為中國沒有資格得到世界銀行的貸款。汪文斌強調，國際貨幣基金組織和世界銀行是多邊金

融機構，是反映國際關係民主化的平台，在充分反映各成員國利益的基礎上推動國際合作，並非

「美國國際貨幣基金組織」或「美國世界銀行」。中國同發展中國家開展投融資合作，不附加任

何政治條件，不尋求任何政治私利。中國一直幫助發展中國家緩解債務負擔，在二十國集團還債

倡議當中所做的貢獻最大。

汪文斌並指出，世界銀行統計的數據顯示，在發展中國家的主權債務當中，多邊金融機構和

商業債權人佔比超過八成，「這是發展中國家債務壓力的最大來源」。美國去年以來以前所未有

的幅度加息，使有關國家債務問題雪上加霜，導致全球金融市場震蕩加劇。美國應當拿出實際行

動，幫助發展中國家推動多邊金融機構積極參與債務處理問題，而不是把地緣對抗那一套引入多

邊金融機構。（ｓｌ）

