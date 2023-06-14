《經濟通通訊社１４日專訊》國家能源局公布，５月份，全社會用電量７２２２億千瓦時，

同比增長７﹒４％。前５月，全社會用電量累計３５３２５億千瓦時，同比增長５﹒２％。

分產業看，５月份，第一產業用電量１０３億千瓦時，同比增長１６﹒９％；第二產業用電

量４９５８億千瓦時，同比增長４﹒１％；第三產業用電量１２８５億千瓦時，同比增長

２０﹒９％；城鄉居民生活用電量８７６億千瓦時，同比增長８﹒２％。（ｓｌ）

