《經濟通通訊社１４日專訊》國家能源局公布，５月份，全社會用電量７２２２億千瓦時，
同比增長７﹒４％。前５月，全社會用電量累計３５３２５億千瓦時，同比增長５﹒２％。
分產業看，５月份，第一產業用電量１０３億千瓦時，同比增長１６﹒９％；第二產業用電
量４９５８億千瓦時，同比增長４﹒１％；第三產業用電量１２８５億千瓦時，同比增長
２０﹒９％；城鄉居民生活用電量８７６億千瓦時，同比增長８﹒２％。（ｓｌ）
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14/06/2023 15:17
《神州能源》內地５月全社會用電增７﹒４％，第三產業增近２１％
《經濟通通訊社１４日專訊》國家能源局公布，５月份，全社會用電量７２２２億千瓦時，
同比增長７﹒４％。前５月，全社會用電量累計３５３２５億千瓦時，同比增長５﹒２％。
分產業看，５月份，第一產業用電量１０３億千瓦時，同比增長１６﹒９％；第二產業用電
量４９５８億千瓦時，同比增長４﹒１％；第三產業用電量１２８５億千瓦時，同比增長
２０﹒９％；城鄉居民生活用電量８７６億千瓦時，同比增長８﹒２％。（ｓｌ）
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