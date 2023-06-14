《經濟通通訊社１４日專訊》今日是《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》

（下稱《南沙方案》）發布一周年，廣州舉行「高質量發展．看南沙」發布會。廣州市大灣區辦

常務副主任、市發展改革委副主任牟治平在會上表示，支持南沙探索體制機制創新，推動省市按

程序賦予南沙更大經濟管理權限，爭取實現「南沙的事南沙辦」。



＊爭取國家盡快出台南沙放寬市場准入試點方案＊



牟治平透露，廣州正圍繞「立足灣區、協同港澳、面向世界」的戰略定位，高水平編制新一

輪南沙總體發展規劃，打造廣州城市新核心區，爭取廣東省層面加快出台支持南沙的政策文件和

地方性法規，為南沙建設發展提供制度保障。廣州並將爭取國家盡快出台南沙放寬市場准入試點

方案，加快建設中國企業「走出去」綜合服務基地，加強規則銜接機制對接，在跨境要素便利流

動、資格標準互認、市場一體化建設等領域探索一批改革創新舉措，持續打造市場化法治化國際

化營商環境。

此外，廣州亦正加快集聚高端要素資源，高水平建設南沙科學城、南方海洋科學與工程省實

驗室，支持制定實施重點產業專項人才政策，大力發展高新技術產業，推動人工智能與集成電路

、高端裝備、新型儲能、光電子、生命健康、節能環保等領域重點項目在南沙優先布局，打造大

灣區綜合性國家科學中心主要承載區。廣州還將加快開展廣珠（澳）高鐵前期工作，推動南沙站

今年動工建設，加快南沙港快線、南沙大道等「三高三快」道路升級改造，啟動黃埔至南沙東部

快速通道建設，增強南沙內聯外通樞紐功能。（ｓｌ）

