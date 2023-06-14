《經濟通通訊社１４日專訊》據《環球時報》引述印度《經濟時報》最新報道稱，印度政府

對在印度的中國智能手機製造商小米（０１８１０）、ＯＰＰＯ、ｒｅａｌｍｅ和ｖｉｖｏ等提

出多項新要求，包括公司的行政總裁（ＣＥＯ）、財務總監（ＣＦＯ）、營運總監（ＣＯＯ）、

總技術主任（ＣＴＯ）要由印度籍人士擔任。印度政府還指示他們將合同製造工作委托給印度公

司，開發有當地企業參與的製造流程，並通過當地經銷商出口。印度政府官員又特意指示中國公

司要遵守法律，不得在印度逃稅。

《環球時報》引述一名熟悉中企在印度情況的人士指出，印度政府的這種行為是「霸凌」，

等於「變相收購中國企業」。另一位人士則提到，印度政府之前對中企也有類似要求。印度政府

對發展經濟和產業、推動「印度製造」可謂雄心勃勃，但多年來一些針對外資的政策和做法備受

詬病，如果給外界留下營商環境惡劣的印象，新德里顯然將蒙受損失。

報道又引述中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪稱，中國企業在印度的市佔率

碾壓其他對手，如果印度要對手機製造廠商採取措施，首要目標肯定是中企。

在此之前，印度執法局以「非法向外國實體轉移資金」為由扣押小米約５０億元人民幣資金

一事，引起廣泛關注。數據顯示，小米去年經調整淨利潤為８５億元人民幣，該筆資金相當於小

米去年淨利潤的５７％。（ｓｌ）

