《經濟通通訊社１４日專訊》理想汽車（０２０１５）創辦人、董事長兼ＣＥＯ李想１３日

深夜在微博發文指出，理想過去一年的轉型和進步主要是得益於「華為」。李想透露，去年９月

底在戰略會議上達成一個重要共識－－全面學習華為，學習最先進的企業，且盡快升級為矩陣型

組織，「能夠打陣地戰，徹底告別遊擊戰」。李想甚至在回應網民評論時表示，「不成長，毋寧

死」。

李想回憶稱，２０２２年第三季，華為的問界Ｍ７把理想當時唯一的爆款車型理想ＯＮＥ「

打殘了」。理想ＯＮＥ銷售崩盤、提前停產，一個季度虧損了十幾億元人民幣，包括賠償給供應

商的１０億元人民幣，「我根本就睡不著覺，我們能力實在太差，面對人家很基礎的出招就崩潰

了」。

不過，李想強調，所有人都可以作證，「我們沒有在任何層面抱怨過ＨＷ（華為）」，並直

言理想ＯＮＥ的銷量好只是靠運氣而非實力。理想管理團隊每人最少買了１０本華為的公開書籍

，學習華為在產品研發、銷售服務、供應製造、組織財經等方面的經驗。轉型後，理想Ｌ８徹底

接過了理想ＯＮＥ峰值的銷量。李想感慨，「這就是從去２０２２年８月崩盤的４０００多輛交

付，一路成長到今年６月目標超過３００００輛交付，一路走過來最真實的內心想法和實戰成長

」。（ｓｌ）

