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AH股新聞

14/06/2023 11:35

《汽車新勢力》理想ＣＥＯ李想：轉型成功得益於「全面學習華為」

　　《經濟通通訊社１４日專訊》理想汽車（０２０１５）創辦人、董事長兼ＣＥＯ李想１３日
深夜在微博發文指出，理想過去一年的轉型和進步主要是得益於「華為」。李想透露，去年９月
底在戰略會議上達成一個重要共識－－全面學習華為，學習最先進的企業，且盡快升級為矩陣型
組織，「能夠打陣地戰，徹底告別遊擊戰」。李想甚至在回應網民評論時表示，「不成長，毋寧
死」。
　　李想回憶稱，２０２２年第三季，華為的問界Ｍ７把理想當時唯一的爆款車型理想ＯＮＥ「
打殘了」。理想ＯＮＥ銷售崩盤、提前停產，一個季度虧損了十幾億元人民幣，包括賠償給供應
商的１０億元人民幣，「我根本就睡不著覺，我們能力實在太差，面對人家很基礎的出招就崩潰
了」。
　　不過，李想強調，所有人都可以作證，「我們沒有在任何層面抱怨過ＨＷ（華為）」，並直
言理想ＯＮＥ的銷量好只是靠運氣而非實力。理想管理團隊每人最少買了１０本華為的公開書籍
，學習華為在產品研發、銷售服務、供應製造、組織財經等方面的經驗。轉型後，理想Ｌ８徹底
接過了理想ＯＮＥ峰值的銷量。李想感慨，「這就是從去２０２２年８月崩盤的４０００多輛交
付，一路成長到今年６月目標超過３００００輛交付，一路走過來最真實的內心想法和實戰成長
」。（ｓｌ）

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