《經濟通通訊社１４日專訊》上海曜瞿如網絡科技合夥企業所持有的世紀華通

（深：００２６０２）４億股股份，今日在京東司法拍賣平台拍賣，拍賣原因為經濟糾紛，成交

價共計約２８﹒６８億元（人民幣．下同），折合約每股７﹒１７元。

買家分別為嘉興旭愷企業管理合夥企業（有限合夥）、國華人壽保險股份有限公司、王杰、

江西貪玩信息技術有限公司，以及浙商證券（滬：６０１８７８）。５位買家各拍得８０００萬

股，每股成交價分別約為６﹒９７元、６﹒９９元、７﹒２５元、７﹒３２元及７﹒２９元。世

紀華通現跌０﹒１％，報７﹒５２元。

這是世紀華通近期第二次股票拍賣，也是浙商證券第二度出手。對上一次是在５月３１日，

上海華聰投資中心（有限合夥）持有的５０００多萬股股份在阿里拍賣平台成交。其中浙商證券

拍得２０００萬股，成交價約為每股６﹒１５元；蔣耀法拍得３０００多萬股，成交價約為每股

６﹒０７元。



＊曾是「Ａ股遊戲王」，去年淨利潤虧損近７１億＊



內地金融人士指出，上市公司股權被拍賣，通常是股東為了償還債務或者因欠債而被強制拍

賣。今次拍賣前，曜瞿如持有世紀華通約４﹒７６億股，是世紀華通第三大股東，佔公司總股本

的６﹒３８％，目前相關股份已全部質押。世紀華通ＣＥＯ兼第一大股東王佶持有的７﹒１４億

股（佔９﹒５９％），其質押率也高達９３﹒７９％。

天眼查Ａｐｐ顯示，世紀華通創辦人王苗通是曜瞿如的實際控制人，持股比例達９０％。此

次股權拍賣成功，意味其進一步抽離十多年前親手創立的世紀華通。２０２１年６月，王苗通分

別向林芝騰訊及王佶各轉讓５％股權，交易對價累計近５６億元，此後不再是世紀華通實際控制

人。

上市１２年並被譽為「Ａ股遊戲王」的世紀華通去年業績突變，淨利潤虧損近７１億元，原

因主要在於大額資產減值，尤其是商譽減值。年報顯示，去年世紀華通計提商譽減值、各類長期

資產減值損失、存貨跌價準備和信用減值損失共計６６﹒８億元，其中商譽減值損失５４﹒２８

億元。然而，世紀華通以往年度從未對遊戲業務資產組計提商譽減值準備，且投資者多次向世紀

華通問及商譽問題，截至去年１１月，世紀華通方面的回答均是：「基於最近一次的測試報告，

可收回價值超過資產組帳面價值，不存在減值，因此無需計提減值準備」。



＊計提大額減值被深交所質疑準備業績「洗大澡」＊



今年５月１０日，深交所向世紀華通下發年報問詢函，要求說明是否存在利用當前市場環境

計提大額減值準備進行業績「洗大澡」的行為。世紀華通回應稱，報告期信用減值損失計提的方

法、依據以及金額是充分且審慎的，並且符合《企業會計準則》的規定，公司不存在上述行為。

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