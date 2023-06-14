【ＦＯＣＵＳ】美國５月ＣＰＩ數據出爐，市場解讀再現「半杯水」之爭，但幾可確定的是

，周四（１５日）凌晨揭盅的聯儲議息結果，「Ｒａｔｅ Ｈｉｋｅ」將變「Ｄｏｔ Ｈｉｋｅ

」。



＊同比環比均低預期，惟核心通脹仍高＊



美國勞工部昨晚公布，５月ＣＰＩ按年升幅放緩至４％，較去年６月９﹒１％峰值腰斬逾半

，錄２０２１年３月以來最低。標題數字大幅回落的邏輯不難理解，看看ＷＴＩ原油價格，去年

６月高企１１０美元以上

，而上月僅略高於７０美元；ＣＰＩ按月升幅亦從４月０﹒４％回落到０﹒１％，無論同比還是

環比，都低於預期。

鑒於此，利率期貨市場對聯儲６月按兵不動押注，從一天前的７９％急升至９２％，預示過

去１５個月以來首次鬆開加息油門，除非主席鮑威爾試圖打破自２００９年以來聯儲一直按交易

員共識行事的記錄。

不過，跟以拜登為代表的半杯水「看滿」者相反，「看空」者質疑剔除波動較大的食品和能

源類別的核心ＣＰＩ，仍高企按年升５﹒３％、按月升０﹒４％；其中，最大動力來自房價和業

主等值租金

，按年分別升８％、８﹒７％，按月分別升０﹒６％、０﹒５％。



＊粘性揮之不去，市場已「極度貪婪」＊



由於房價租金的滯後反應，特別是當美國最大的線上地產代理Ｚｉｌｌｏｗ數據顯示，５月

租金年增幅已從去年２月１７％峰值回落至４﹒８％，「看滿」者預期未來ＣＰＩ勢進一步回落

；不過，若以租金中位數計，５月的１９９５美元雖低於去年中時的２０５３美元峰值，但仍遠

高於大流行前的１６００美元水平。

同樣灰暗的還有必需品價格，不單整體食品價格按年漲６﹒７％，麵粉、糖、果汁、火腿、

冰淇淋價格更分別飆升１７﹒１％、１１﹒１％、９﹒９％、８﹒２％、８％；反映服務業工資

上升粘性的在外用餐價格，按年高企８﹒３％。紐約市就剛宣布自下月１２日起，外賣員時薪須

不低於１７﹒９６美元，遠高於現時的約７美元水平。

一邊是「看滿」者期待的６月ＣＰＩ低見３％至３﹒２％，另一邊是「看空」者憂慮的超級

核心通脹１２個月年化增長仍高企約４﹒２％－－聯儲的加息周期，到底是暫停一次，還是壽終

正寢？可以確定的是，鮑公明日勢發出鷹派訊號敲打「極度貪婪」的市場，並上調點陣圖的年底

利率中值預測。

值得一提的是，盡管標指錄得逾兩個月最長連漲紀錄，但錄５２周新高的股份佔比僅約５％

。

