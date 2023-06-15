《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１－５月份，全國商品房銷售面積同比下
降０﹒９％，銷售額增長８﹒４％，比１－４月份回落０﹒４個百分點。國家統計局新聞發言人
付凌暉表示，從５月份情況看，房地產市場總體平穩，但受到多重因素影響，房地產開發建設仍
比較低迷，房地產市場還在緩慢恢復，還面臨不少困難。從下階段看，隨著經濟恢復向好，穩定
房地產市場政策顯效，市場預期好轉，房地產市場有望逐步企穩。
＊房企新項目開發意願不強＊
付凌暉表示，從開發建設看，新開工建設有所減少。隨著房地產市場恢復，目前房地產開發
企業新項目開發意願不強，１－５月份，房屋新開工面積同比下降２２﹒６％，降幅比１－４月
份擴大１﹒４個百分點。同時，竣工面積大幅增長，在「保交樓」政策帶動下，各地加強對房地
產重點項目調度，帶動房地產竣工較快增長，１－５月份，房屋竣工面積同比增長１９﹒６％。
受房屋新開工面積下降、房屋竣工面積增加影響，房屋在建規模減少，１－５月份，房屋施工面
積同比下降６﹒２％，降幅比１－４月份擴大０﹒６個百分點。受此影響，房地產開發投資降幅
有所擴大。１－５月份，房地產開發投資同比下降７﹒２％，降幅比１－４月份擴大１個百分點
。
從價格看，５月份７０個大中城市商品住宅銷售價格基本穩定，其中，一線城市商品住宅銷
售價格同比漲幅回落，二三線城市商品住宅銷售價格降勢趨緩。
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