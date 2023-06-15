《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國人力資源和社會保障部相關司局負責

人表示，中國的人口紅利沒有消失，新的人才紅利正在形成；將健全就業目標優先的宏觀調控機

制，推動財政、金融、產業、區域政策與就業政策協同聯動，強化優先政策擴大就業容量和重點

保障穩定勞動力供給。

該負責人稱，將拓寬高質量就業空間，加大重大戰略與就業布局協同，支持吸納就業能力強

的行業、產業和企業發展。推動勞動者在常住地、就業地均等享受基本教育、醫療、養老、住房

等公共服務，幫助勞動者穩定就業。

該負責人又說，當前和今後一個時期，中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變，仍

然是人口和勞動力龐大的發展中國家，２０２２年末中國勞動年齡人口總量約８﹒８億人，勞動

參與率在世界上較高，勞動力資源依然豐富。



＊統一養老保險政策；統一全國基金收支管理制度＊



人社部養老保險司相關負責人表示，深入實施全民參保計劃，不斷擴大養老保險覆蓋面。穩

妥實施好養老保險全國統籌，統一養老保險政策；統一全國基金收支管理制度，在更大範圍發揮

養老保險共濟功能，更好地確保基本養老金按時足額發放。研究探索擴大企業年金覆蓋面的措施

，鼓勵引導有條件的用人單位建立年金；結合先行城市或地區情況，進一步完善個人養老金配套

政策，吸引更多人參與並適時推廣到全國。

相關負責人表示，將從四方面努力構建與社會主義現代化進程相適應的養老保險制度體系。

持續推進應保盡保，增強制度公平性。深入實施全民參保計劃，不斷擴大養老保險覆蓋面。完善

靈活就業人員參保政策，引導和促進更多農民工和新業態從業人員參加職工養老保險。

