《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》北京土地市場舉行６月的第二輪拍賣。此

次推出三宗住宅用地，兩宗位於海淀區，一宗位於順義區，全部觸頂成交，共計成交總價

１０９﹒９４億元（人民幣．下同），平均溢價率１５％。三宗地塊共吸引８２家房企及聯合體

報名競拍，競爭異常激烈。



＊越秀旗下公司７９億投得海淀棚戶區改造項目地塊＊



位於海淀區四季青鎮的北京市海淀區雙新村棚戶區改造項目地塊，出讓面積７﹒３８萬平方

米，起始價格６９億元，經過３１次報價後到達最高限價，而後進入競低能耗建面環節，不到１

分鐘便觸及面積上限。最終，由越秀（００１２３）旗下佛山市南海區越匯房地產開發有限公司

以７９﹒３５億元的價格以及地上實施超低能耗建築面積４﹒５萬平方米的「雙封頂」條件搖號

競得地塊，成交樓面價每平方米８８６０７元，溢價率１５％。

海淀區另一宗地塊也位於四季青鎮，出讓面積為１﹒８４萬平方米，地塊起始價１７億元。

該地塊共吸引了３１家房企及聯合體參與，在掛牌期間經過３０次報價後直接觸達上限價

１９﹒５５億元進入搖號環節，最終，該地塊由北京天恒正同資產管理有限公司以最高上限價格

搖號競得，成交樓面價每平方米８９６４０元，溢價率１５％。

位於順義區的地塊為北京市順義區順義新城第２街區地塊，出讓面積２﹒０３萬平方米，起

始價格為９﹒６億元，合理上限價格１１﹒０４億元。該地塊吸引２１家房企報名競爭，經過線

上２１輪＋線下５輪競價觸達上限價１１﹒０４億元進入搖號環節，最終由石家莊創世紀房地產

開發有限公司搖號摘得，成交樓面價每平方米２３２１８元，溢價率１５％，銷售指導價為每平

方米４﹒６萬元。

