《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》政府工作報告將２０２３年中國國內生產

總值增長目標定為「５％左右」。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從５月份情況看，主要生

產需求指標環比增速有不同程度改善。今年以來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，前期受到

壓抑的生產需求出現了反彈，並逐步進入穩步恢復態勢。從目前情況看，由於去年基數較低，二

季度經濟增長明顯快於一季度，到了三、四季度，隨著基數提升，經濟運行會回到常態化增長水

平。從全年看，經濟實現全年預期發展目標有很多有利支撐。主要有以下幾個方面：

一是消費拉動作用逐步提升。今年以來，中國消費潛力逐步釋放，對經濟增長的拉動作用在

增強。一季度，最終消費支出增長對經濟增長的貢獻率已經達到了６６﹒６％。１－５月份，社

會消費品零售總額同比增速比一季度加快３﹒５個百分點。服務性消費增勢良好。１－５月份，

全國電影票房收入同比增長超過４０％，餐飲收入增長２２﹒６％。

二是創新動能積聚增強。１－５月份，規模以上裝備製造業增加值同比增長６﹒８％，信息

傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數增長１１﹒３％，都保持較快增長；工業控制計算機及系

統、多晶硅產量同比分別增長３３﹒４％和８４﹒２％。綠色低碳轉型步伐加快，新能源產品快

速增長。１－５月份，太陽能電池產量同比增長５３﹒６％。

三是改革開放紅利繼續顯現。１－５月份，中國貨物進出口總額同比增長４﹒７％，與「一

帶一路」沿線國家進出口總額增長１３﹒２％。從利用外資情況看，１－４月份，中國高技術產

業實際利用外資同比增長１２﹒８％。

