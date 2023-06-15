《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》對於首４月全國規上工業企業利潤降

２０﹒６％，５月份全國工業生產者出廠價格延續下跌的態勢，國家統計局新聞發言人付凌暉對

此表示，今年以來，工業生產者出廠價格同比下降，利潤也出現了一定下滑。從５月份的情況看

，工業生產克服市場需求偏弱，價格下降的不利因素影響，總體上延續恢復態勢。５月份規上工

業增加值同比增長３﹒５％，比上月有所回落，主要原因是上年同期基數提升的影響。剔除基數

因素，工業生產基本平穩。

從下階段看，工業生產仍然面臨一定壓力。主要是世界經濟低迷，工業出口受阻，國內需求

不足，工業品價格下降，部分工業行業生產低迷，企業經營困難較多，小微企業壓力較大。但要

看到，經過長期發展，中國工業體系完整，配套較為完善，適應市場需求變化能力穩步提升。當

前市場壓力較大，中國傳統工業改造升級和新興產業壯大都需要一定時間，企業調整轉型仍較為

艱難。但總的來看，未來趨勢發展向好。



＊統計局和財政部統計的國企利潤口徑不一致＊



付凌暉又表示，最近對工業企業利潤增長，特別是對國有控股企業利潤增長，國家統計局發

布的數據和財政部發布的數據走勢有所不同，大家有些討論。總的看，主要原因是國家統計局統

計的國有控股工業企業利潤口徑和財政部發布的國有控股企業利潤口徑是不完全一致的。國家統

計局發布的國有控股工業企業利潤主要是工業企業，財政部發布的國有控股企業利潤既包括工業

企業，還包括非工業企業。去年受疫情等各方面因素影響，一些服務型企業利潤大幅下降甚至虧

損。今年以來，很多服務型企業利潤隨著經濟運行逐步改善，利潤實現了大幅增長，相應帶來兩

者口徑反映的情況不太一致。

