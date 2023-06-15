《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，當前

，ＣＰＩ漲幅總體低位運行，核心ＣＰＩ漲幅也處於較低水平，是受到國際環境複雜嚴峻、世界

經濟低迷、國內需求仍顯不足以及上年同期基數較高等多重因素影響，總的來看是階段性的。下

階段，隨著中國經濟恢復向好，就業形勢逐步改善，居民收入增長加快，有利於擴大消費，將帶

動ＣＰＩ漲幅回升。

就５月份核心ＣＰＩ同比漲幅較上月回落０﹒１個百分點，僅上漲０﹒６％。他表示，核心

ＣＰＩ漲幅目前總體比較低，總的來看是由於服務價格和過去相比漲幅較低。近些年由於受疫情

影響，服務消費受到一定抑制，服務價格整體處於較低水平。但是從今年情況來看，服務價格目

前在逐步改善和回升，今年以來隨著服務需求的穩步擴大，服務價格呈現小幅回升態勢。前５個

月，服務價格同比上漲０﹒９％，漲幅比一季度擴大０﹒１個百分點。從全年來看，隨著中國市

場需求穩步擴大，生產供給逐步增加，供求關係有望總體穩定，居民消費價格總的看會保持溫和

上漲。隨著經濟運行的恢復向好，價格漲幅會逐步回到合理水平。

