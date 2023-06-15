《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》５月份ＰＰＩ環比、同比均繼續下降。統

計局新聞發言人付凌暉表示，ＰＰＩ降幅擴大，主要是受到國際國內多重因素共同作用，以及上

年同期基數較高等的影響。一是國際輸入性因素影響。今年以來世界經濟增長乏力，國際能源等

大宗商品價格總體下行，對中國輸入性影響逐步顯現。ＰＰＩ降幅擴大，加大企業經營壓力，不

利於企業效益改善。下階段，要著力恢復和擴大需求，加快現代化產業體系建設，推動生產和需

求實現更高水平動態平衡，帶動工業品價格回到合理水平，促進工業平穩健康發展。

他指出，５月份，國內石油和天然氣開採業價格同比下降１９﹒１％，降幅比上月擴大

２﹒８個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降１２﹒２％，擴大２﹒３個百分點。

二是部分行業國內市場需求仍顯不足。中國鋼鐵、建材等行業產能充足，而市場需求仍在恢

復，相關價格下降。５月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格同比下降１６﹒８％，降幅比上月

擴大３﹒２個百分點；非金屬礦物製品業價格下降６％，擴大０﹒４個百分點。

三是部分出口產品國際市場需求不振。受世界主要經濟體經濟波動下行以及行業周期性變化

等因素影響，部分出口產品國際需求減少，影響相關行業價格。５月份，計算機、通信和其他電

子設備製造業價格下降１﹒７％，降幅比上月擴大１個百分點。此外，上年同期基數較高也是影

響ＰＰＩ下降的重要因素。去年５月份，ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，處於較高水平。

