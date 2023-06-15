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AH股新聞

15/06/2023 09:35

《神州金融》多家村鎮銀行跟進下調存款利率

　　《經濟通通訊社１５日專訊》繼國有大行、股份制銀行接連下調存款利率後，村鎮銀行再度
跟進。廣西扶綏深通村鎮銀行、山西陽城三禾村鎮銀行、廣西蒼梧深通村鎮銀行等多家村鎮銀行
近日宣布下調活期及部分定期存款品種的利率。
　　但與國有大行、股份制銀行一年期至五年期定存利率普遍低於３％不同，不少村鎮銀行三年
期、五年期定存利率仍高於３％，且多家村鎮銀行五年期定存利率最高可達４％。
　　以蒼梧深通村鎮銀行為例，下調存款利率後，該銀行一年期、三年期、五年期整存整取利率
分別為２﹒２５％、３﹒５％、４％，不同期限存款利率要比國有大行和部分股份制銀行高出
２９個至１５０個點子。
　　上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，村鎮銀行經營範圍狹窄，品牌聲譽低，攬儲壓力大，
對存款重視程度更高。在市場利率定價自律機制下調存款利率前，村鎮銀行等中小銀行不願意主
動調降存款利率。而當監管引導國有大行、股份行等大中型銀行調降存款利率後，村鎮銀行再「
跟進」較為合理，攬儲壓力也會隨之降低。
　　從影響來看，村鎮銀行營收更依賴淨息差，存款利率下調會擴大淨息差，緩釋利潤增長壓力
，提升可持續發展能力和服務實體經濟的能力。未來，村鎮銀行存款利率走勢會與市場利率走勢
趨同，整體來看，繼續下調的空間不大。（ｌｃ）

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