《經濟通通訊社１５日專訊》繼國有大行、股份制銀行接連下調存款利率後，村鎮銀行再度

跟進。廣西扶綏深通村鎮銀行、山西陽城三禾村鎮銀行、廣西蒼梧深通村鎮銀行等多家村鎮銀行

近日宣布下調活期及部分定期存款品種的利率。

但與國有大行、股份制銀行一年期至五年期定存利率普遍低於３％不同，不少村鎮銀行三年

期、五年期定存利率仍高於３％，且多家村鎮銀行五年期定存利率最高可達４％。

以蒼梧深通村鎮銀行為例，下調存款利率後，該銀行一年期、三年期、五年期整存整取利率

分別為２﹒２５％、３﹒５％、４％，不同期限存款利率要比國有大行和部分股份制銀行高出

２９個至１５０個點子。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，村鎮銀行經營範圍狹窄，品牌聲譽低，攬儲壓力大，

對存款重視程度更高。在市場利率定價自律機制下調存款利率前，村鎮銀行等中小銀行不願意主

動調降存款利率。而當監管引導國有大行、股份行等大中型銀行調降存款利率後，村鎮銀行再「

跟進」較為合理，攬儲壓力也會隨之降低。

從影響來看，村鎮銀行營收更依賴淨息差，存款利率下調會擴大淨息差，緩釋利潤增長壓力

，提升可持續發展能力和服務實體經濟的能力。未來，村鎮銀行存款利率走勢會與市場利率走勢

趨同，整體來看，繼續下調的空間不大。（ｌｃ）

