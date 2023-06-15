《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海昨日發布《上海市「元宇宙」關鍵技

術攻關行動方案（２０２３－２０２５年）》，提出要以沉浸式技術與Ｗｅｂ３技術為兩大主攻

方向，在沉浸影音、沉浸計算、新型顯示、感知交互與區塊鏈等關鍵技術領域打造新高地，搶佔

元宇宙關鍵入口，著力提升元宇宙領域科技自立自強能力。

《方案》提出的目標是到２０２５年，前沿優勢領域相關科學問題研究取得重要突破，原始

性創新成果持續湧現；聚焦技術優勢和必爭領域掌握一批關鍵技術，底層技術支撐能力持續提升

；以重點場景需求為牽引，加快元宇宙技術體系化突破；科技成果轉化和產業化水平不斷提高，

形成具有國際競爭力的元宇宙創新集群，為加快建設具有全球影響力的科技創新中心提供有力支

撐。

在科技攻關方面，《方案》明確，人工智能生成內容（ＡＩＧＣ）、空間計算、智能編碼、

高性能低功耗微顯示、多模傳感、Ｗｅｂ３網絡操作系統、跨尺度採集重建、腦機接口等戰略前

沿與關鍵技術不斷取得新突破，圍繞智能終端、內容製作、雲平台等形成３０項以上具有重要影

響力的核心技術與產品，推進元宇宙創新鏈、產業鏈、價值鏈向高端邁進。

在先進應用技術體系構建方面，《方案》要求，形成一批技術創新和服務平台，有效推進協

同創新和成果轉化。面向城市經濟、生活、治理的數字化轉型等重要應用需求，打造高水平關鍵

技術試驗驗證場景，形成全鏈條技術供給能力，構建具有全球競爭力的元宇宙技術體系。

