《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》人行繼本周二下調逆回購利率至１﹒９％

、常備借貸便利（ＳＬＦ）利率下調１０基點之後，今日同步調降中期借貸便利（ＭＬＦ）利率

１０個基點至２﹒６５％，符合市場預期。

植信投資研究院高級研究員王運金表示，近五年來，人行ＭＬＦ利率與逆回購利率調整的時

間及幅度均保持一致，本月二者調降也僅有２日之隔，顯示出中國長短期政策利率的聯動調節，

維持７５基點的利差，以保證利率框架的穩固性與有效性。

作為中長期基準利率，ＭＬＦ利率的調降比逆回購與ＳＬＦ利率的調降具有更大的積極作用

。具體來說，一是穩固中長期資金供給，再度增強相對積極的政策信號。二是將推動ＬＰＲ下行

，預計６月ＬＰＲ利率可能會非對稱下調，其中一年期下調５個基點、五年期利率下調１０－

１５基點；以ＬＰＲ為基準的存量與增量貸款利率將不同程度下行。三是加快增量房貸利率下行

，進一步推動房地產市場恢復，同時減輕居民的存量房貸壓力。四是在６月上旬存款利率下調的

基礎上，人行７天期逆回購與ＭＬＦ利率的調降將進一步緩解銀行資金成本壓力，保持銀行淨息

差基本穩定，以提升銀行支持實體經濟恢復的積極性。

