《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談

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６月１４日下午，國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行

會談。兩國元首宣布建立中巴戰略夥伴關係。



汽車出口折射外貿新動能

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近年來，中國汽車出口穩中向好，２０２２年出口量躍居世界第二，領跑「新三樣」（電動載人

汽車、鋰電池、太陽能電池），成為外貿新動能。業內人士預測，中國有望在今年實現對日本的

超越，成為世界第一大汽車出口國。



優化營商環境，針對性政策措施將加快推出

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發改委副秘書長袁達１４日在深化營商環境重點領域改革國務院政策例行吹風會上表示，發改委

將會同有關部門聚焦企業反映的突出問題，分批次加快推出針對性政策措施，深化營商環境重點

領域改革，進一步穩定社會預期。





《上海證券報》



習近平同巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談

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６月１４日下午，國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行

會談。兩國元首宣布建立中巴戰略夥伴關係。



習近平向全球人權治理高端論壇致賀信

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國家主席習近平１４日向全球人權治理高端論壇致賀信稱，中國堅持人民至上，堅持走順應時代

潮流、適合本國國情的人權發展道路，在推進中國式現代化的進程中不斷提升人權保障水平，促

進人的自由全面發展。



向機構化、長期化轉型，投資者結構持續改善

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記者獲悉，中證監將圍繞投資端改革等重點領域研究制定一攬子政策措施，進一步推動各類中長

期資金加大權益類資產配置，同時為各類機構投資者入市創造更加有利的制度環境。





《證券時報》



深化營商環境重點領域改革，一系列措施「在路上」

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發改委副秘書長袁達１４日在國新辦舉行的深化營商環境重點領域改革國務院政策例行吹風會上

表示，下一步，發改委將會同有關部門聚焦企業反映的突出問題，分批次加快推出針對性政策措

施，深化營商環境重點領域改革。



７萬投顧服務２億投資者，經歷豐富學歷高成新標籤

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最新數據顯示，中國證券市場有７４５７０位投資顧問人員服務約２﹒１８億投資者。投資顧問

群體的投資建議，不僅直接影響廣大投資者的投資操作，也深度影響著股票和理財市場的整體走

向。



退市格局三大變化帶來新啟示

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近來，兩市退市名單不斷拉長，退市整理期股票也穩步擴容，Ａ股新陳代謝速度和效率持續提升

。以往只進難出、該退不退的局面徹底改觀，優勝劣汰的新格局不斷進階。（ｌｃ）

