《神州經脈》國家統計局今（１５日）早公布的５月工業增加值、消費及固定投資，全面遜

預期，加之出口正因弱外需承壓，反映出經濟修復動能放緩。高盛預計，未來幾個月中國將出台

更多有針對性的寬鬆措施，尤其是在財政和住房方面，以抵消經濟的持續疲軟。瑞銀財富管理預

計，漸進式的政策支持，尤其是房地產政策支持，有望提振國內消費者信心。

憧憬針對性的寬鬆措施將落地，加上人行今日一如市場預期增量續做２３７０億元（人民幣

．下同）一年期ＭＬＦ，並將利率下調１０個基點至２﹒６５％，滬綜指今早小幅高開後維持微

升，午後升勢轉強，最終以全日高位收升０﹒７４％，報３２５２﹒９８點，創自５月２２日以

來逾三周新高。深成指升１﹒８１％，創業板指大漲３﹒４４％，報２２３７﹒７４點。兩市全

日成交１０６５９億元，較上日成交大增６﹒５％，且連續兩日突破萬億元關。外資今日通過陸

股通大幅流入逾９２億元，創下２月９日以來逾四個月新高，並結束連續四日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開逾百點子後一度跌穿７﹒１８關，及後輾轉回

升，尾盤一度重回７﹒１４，最終收報７﹒１５５５，較上個交易日４時３０分收盤價升２１點

子，結束三連跌。全日在７﹒１４２６至７﹒１８１９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１４８９，較上個交易日升７７點子，結束三連跌，暫離六個半月低點，上個交易日報

７﹒１５６６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國５月規模以上工業增加值增３﹒５％，增速放緩至三個月低位；社會消費品零售總額

同比增１２﹒７％，比上月回落５﹒７個百分點；首５月固定資產投資同比增４％，比首４月回

落０﹒７個百分點。以上三項數據增速均低於預期。５月城鎮調查失業率雖與上月持平，惟其中

１６－２４歲青年失業率再創新高達２０﹒８％。首５月房地產投資下降７﹒２％，住宅銷售額

增１１﹒９％，待售面積增１５﹒９％。國家統計局發言人付凌暉解讀數據指，５月國民經濟延

續恢復態勢，轉型升級持續推進，但國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎

尚不穩固。他並提到，大概有６００多萬青年人失業。機構人士認為，數據顯示中國經濟動能正

在減弱，應出台有力政策應對，並預計下半年有可能繼續下調政策利率和存款準備金率。



２﹒ 中國外交部宣布，國務院總理李強應德國總理朔爾茨、法國政府邀請，將於６月１８日至

２３日對德國進行正式訪問並舉行第七輪中德政府磋商、對法國進行正式訪問並出席新全球融資

契約峰會。這是李強就任總理以來首次外訪。外交部發言人汪文斌表示，體現出中方對中德、中

法關係的高度重視。中方期待同德方進一步深化和拓展中德關係，並期待同包括法國在內的各方

一道努力，為推動全球發展更加公平更可持續作出積極貢獻。



３﹒ 中國外長秦剛１４日與美國國務卿布林肯通電話後，中國外交部同日晚間宣布，經中美雙

方商定，布林肯將於６月１８日至１９日訪華，成為五年來訪華的最高級別美國官員。華府官員

透露，布林肯１８日將與秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在

下１９日與國家主席習近平會面。中國外交部發言人汪文斌表示，中美雙方正就訪問的有關安排

保持溝通，將及時發布。另外，微軟創辦人比爾．蓋茨１４日起訪華，《路透》引述知情人士指

，蓋茲有機會於１６日與國家主席習近平會晤。另比爾及梅琳達．蓋茨基金會１５日宣布，繼續

與北京市政府和清華大學合作，共同支持全球健康藥物研發中心進行藥物研發，並承諾未來五年

向中心捐贈５０００萬美元，而北京市政府亦承諾提供同等規模的資金支持，用於治療結核病和

瘧疾等傳染病。



４﹒ 國家外匯管理局統計數據顯示，５月銀行結匯１３９３５億元人民幣，售匯１３７０２億

元人民幣；前５月，銀行累計結匯６４１６５億元人民幣，累計售匯６４６１２億元人民幣。按

美元計值，５月銀行結匯１９９３億美元，售匯１９６０億美元；前５月，銀行累計結匯

９３２２億美元，累計售匯９３８７億美元。根據計算，中國５月銀行結售匯順差３３億美元，

前５月累計結售匯逆差６５億美元。



５﹒ 亞洲基礎設施投資銀行（ＡＩＩＢ）一名加拿大籍員工宣布辭職，並公開指責亞投行由中

國共產黨主導。加拿大副總理稱，加拿大將暫時凍結與亞投行的關係。中國外交部發言人汪文斌

表示，亞投行在職員招聘和管理當中，堅持公開、擇優、透明原則，職員來自６５個國家和經濟

體，其僱主口碑得到普遍肯定。中方作為亞投行最大股東，將繼續同各方一道，堅持多邊主義，

共同支持亞投行，辦好亞投行，為亞洲及全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。



６﹒ 人民銀行今日進行２３７０億元一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）增量續做，利率

２﹒６５％，較此前的２﹒７５％下調１０個基點，一如市場預期。植信投資研究院高級研究員

王運金表示，ＭＬＦ利率的調降比逆回購與ＳＬＦ利率的調降具有更大的積極作用，主要是穩固

中長期資金供給，再度增強相對積極的政策信號，並將推動ＬＰＲ下行，預計６月貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）利率可能會非對稱下調，其中一年期下調５個基點、五年期利率下調１０－１５

基點。



７﹒ 據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國計劃從全國存款保險基金中調撥數十億元人

民幣，以清算一批破產的省級銀行，此舉為中國應對未來金融危機方式開創先例。知情人士稱，

人民銀行已同意與河南省地方政府分擔向儲戶退款的費用，明確了存款保險制度將在哪些情況下

進行賠付。河南省多間村鎮銀行去年４月起集體「爆雷」，存戶無法提款，結果引發擠提及維權

行動。



８﹒ 國家能源局１５日在華東區域舉辦跨省區大面積停電事件應急演練。上海、江蘇、浙江、

安徽、福建四省一市電力管理部門、能源監管機構、電網和相關發電企業以及上海市地鐵、醫院

、化工企業等近３０個部門和單位參加。當局表示，這是國家能源局首次舉辦跨省區大面積停電

事件應急演練，是迄今為止針對電力突發公共事件開展的規模最大、範圍最廣、針對性強的一次

聯合應急演練。（ｓｌ）

