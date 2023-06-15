《鍾之日記》６月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。





美聯儲在連續１０次、累計５００個基點的加息之後，終於暫緩腳步。雖然暫「休」息，但

美聯儲主席鮑威爾同時暗示，今年下半年將再加息０﹒５厘。內地５月經濟數據遜色，市場憧憬

針對性的寬鬆措施將落地，加上美國國務卿布林肯終落實１８－１９日訪華，有望紓緩中美緊張

關係，香江魚缸今日急升，恒指高開２１８點，報１９６２６，午後升幅擴大，尾市最多升

４２３點，高見１９８３２；收市升４２０點或２﹒２％，報１９８２８，以接近全日高位收市

。成交增至１２１４億元。



＊滬綜指三周新高，外資流入９２億四個月多＊



國家統計局今早公布的５月工業增加值、消費及固定投資，全面遜預期，加之出口正因弱外

需承壓，反映出經濟修復動能放緩。分析指，人行近日持續推進政策利率降息，表明政策層對中

國經濟復甦健康狀況的擔憂，隨後可能會出現更廣泛的政策寬鬆，尤其是青年人就業問題將被重

視。

憧憬針對性的寬鬆措施將落地，加上人行今日一如市場預期增量續做２３７０億元（人民幣

．下同）一年期ＭＬＦ，並將利率下調１０個基點至２﹒６５％，滬綜指今早小幅高開後維持微

升，午後升勢轉強，最終以全日高位收升０﹒７４％，報３２５２﹒９８點，創自５月２２日以

來逾三周新高。深成指升１﹒８１％，創業板指大漲３﹒４４％，報２２３７﹒７４點。兩市全

日成交１０６５９億元，較上日成交大增６﹒５％，且連續兩日突破萬億元關。人民幣中間價結

束三連跌，外資今日通過陸股通大幅流入逾９２億元，創下２月９日以來逾四個月新高，並結束

連續四日淨流出。



＊再吹風救樓市措施，內房股起勢升＊



外需的走涼令中國出口持續承壓，擴內需將成為中國政策最值得且有利的政策發力點，特別

是信心不足及疫後「疤痕」效應等均待政策端的刺激。高盛預計，未來幾個月中國將出台更多有

針對性的寬鬆措施，尤其是在財政和住房方面，以抵消經濟的持續疲軟。瑞銀財富管理預計，漸

進式的政策支持，尤其是房地產政策支持，有望提振國內消費者信心。

市場憧憬中央有大規模救內房措施，加上融創中國（０１９１８）清盤呈請被撤銷的利好消

息等，刺激內房股今日愈升愈有，融創中國大升近７％，碧桂園（０２００７）跟升６﹒３％，

新城發展（０１０３０）飆６﹒１％，龍光集團（０３３８０）升近６％，合景泰富集團

（０１８１３）走高５﹒１％，龍湖（００９６０）升４﹒４％，萬科企業（０２２０２）升近

３％，潤地（０１１０９）升２﹒７％，中海外（００６８８）升１﹒９％。



＊促消利好車市復甦，車股急起直追＊



中國商務部上周稱，在今年６－１２月統籌開展「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源

汽車消費季活動，聚焦全鏈條促進汽車消費。銀河證券表示，商務部開展的汽車促銷費活動有望

解決過去地方政策覆蓋面小，政策力度不明顯的問題，從而緩解消費者的觀望情緒，以中央政策

展現了政府對汽車行業穩增長的重視程度，提振全產業鏈信心，穩定車市復甦進程。

新能源汽車股向好，理想汽車（０２０１５）漲４﹒２％，比亞迪（０１２１１）升

３﹒８％，廣汽集團（０２２３８）升２﹒８％，長汽（０２３３３）升２﹒２％，東風集團股

份（００４８９）揚近２％，蔚來（０９８６６）倒升０﹒６％。

另外第十五屆中國汽車藍皮書論壇在武漢舉行。小鵬汽車（０９８６８）董事長、ＣＥＯ何

小鵬演講表示，小鵬汽車去年面臨很多挑戰，但自己認為，從今年三季度開始，公司會走入微弱

的正循環，從三季度開始到明年三季度，小鵬汽車的正循環速度會加速。從明年的三季度到

２０２５年底，小鵬會進入超高速的正循環，「這基於小鵬汽車整體的布局，不怕輸」。小鵬汽

車全日炒高４﹒１％，報４３﹒３元創近２個月新高，五連升。



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