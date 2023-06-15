《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》中國地震台網測定，今日凌晨１時３９分
，上海市青浦區發生３﹒１級地震。本次地震距人民廣場約４０公里，專家研判分析，不會對上
海造成嚴重影響。截至目前，未接到人員傷亡和建築物損壞的報告。上海市地震局將繼續做好後
續監測工作。
另據「長三角鐵路」微博消息，經鐵路部門連夜檢查，上海地區鐵路線路，橋隧等設備設施
正常，目前列車開行不受地震影響，運輸秩序正常。
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15/06/2023 09:08
《駐滬專電》上海發生３﹒１級地震，長三角鐵路列車開行不受影響
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》中國地震台網測定，今日凌晨１時３９分
，上海市青浦區發生３﹒１級地震。本次地震距人民廣場約４０公里，專家研判分析，不會對上
海造成嚴重影響。截至目前，未接到人員傷亡和建築物損壞的報告。上海市地震局將繼續做好後
續監測工作。
另據「長三角鐵路」微博消息，經鐵路部門連夜檢查，上海地區鐵路線路，橋隧等設備設施
正常，目前列車開行不受地震影響，運輸秩序正常。
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