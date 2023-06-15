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AH股新聞

15/06/2023 16:41

《駐京專電》首５月中國對外非金融類直投５１８億美元增１６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行新聞發布
會上表示，２０２３年１－５月，中國對外投資持續增長。對外非金融類直接投資３５６４﹒６
億元人民幣，同比增長２４﹒２％，折合５１７﹒８億美元，同比增長１６﹒１％。中國企業在
「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資６３０﹒６億元人民幣，同比增長１９﹒６％，折合
９１﹒６億美元，同比增長１１﹒８％，佔同期總額的１７﹒７％。

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