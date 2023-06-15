《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局發布２０２３年５月份７０個大中城市住宅銷售價

格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，５月份，７０個大中城市新建商品住宅銷售

價格環比整體漲幅回落、二手住宅環比下降。一線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落，二三線

城市同比總體降勢趨緩。



＊二手住宅環比轉降，一二線城市新建住宅環比漲幅回落＊



５月份，７０個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，新建商品住宅和二

手住宅銷售價格環比上漲城市分別有４６個和１５個，比上月分別減少１６個和２１個。

從新建商品住宅看，５月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅比上

月回落０﹒３個百分點，其中北京、上海和廣州環比分別上漲０﹒２％、０﹒３％和０﹒１％，

深圳下降０﹒２％；二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒２

個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為持平。

從二手住宅看，５月份，一線城市二手住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為下降

０﹒４％，其中，北京、上海、廣州和深圳環比分別下降０﹒６％、０﹒８％、０﹒２％和

０﹒１％；二、三線城市二手住宅銷售價格環比由上月持平分別轉為下降０﹒３％和０﹒２％。



＊一線城市價格同比漲幅回落，二三線同比漲幅擴大或降幅收窄＊



５月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲１﹒７％和０﹒４％，漲

幅比上月分別回落０﹒３和０﹒５個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒５％

，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點；二手住宅銷售價格同比下降２﹒１％，降幅比上月收窄

０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降１﹒６％和３﹒３％

，降幅比上月均收窄０﹒３個百分點。（ｄｗ）

