《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲基礎設施投資銀行（ＡＩＩＢ，亞投行）的加拿大籍全球

傳訊總監宣布辭職，指控亞投行由中國共產黨主導，並稱亞投行成員資格不符合加拿大利益。加

拿大同日決定凍結與亞投行的聯繫，並調查亞投行由中共主導的情況。加拿大財長方慧蘭

（Ｃｈｒｙｓｔｉａ Ｆｒｅｅｌａｎｄ）表示，暫停與亞投行的一切聯繫，然後進行調查，但

不確定何時有最終結果。

中國駐加拿大使館發言人表示，有關個人對亞投行的言論純屬嘩眾取寵的炒作，是徹頭徹尾

的謊言。中國是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理

機制參與決策。

他並針對加領導人提出的「去風險」稱，世界面臨的真正風險是搞陣營對抗、「新冷戰」；

是肆意干涉別國內政，製造地區動蕩混亂；是將經貿問題政治化，破壞全球產供鏈穩定；是對外

轉嫁經濟金融風險，周期性收割世界財富。國際社會應該警惕和共同抵御的是這些風險。關於「

威權政府」的提法，有的國家動輒對其他國家指手畫腳、說三道四，甚至揮舞制裁大棒，這種行

為才是不折不扣的「威權」行徑。（ｄｗ）

