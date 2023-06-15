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AH股新聞

15/06/2023 17:21

《中國監管》內地規範盲盒經營：不得向８歲以下兒童銷售

　　《經濟通通訊社１５日專訊》市場監管總局發布盲盒經營行為規範指引，規範要求，盲盒經
營者不得向未滿８周歲未成年人銷售盲盒。向８周歲及以上未成年人銷售盲盒商品，應當依法確
認已取得相關監護人的同意。
　
＊不得用盲盒賣違禁品，盲盒應當明碼實價＊
　
　　此外，法律法規明確規定禁止銷售、流通的商品或者禁止提供的服務，不得以盲盒形式進行
銷售或者提供。藥品、醫療器械、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物等在使用條件、存儲
運輸、檢驗檢疫等方面有嚴格要求的商品，不得以盲盒形式銷售。食品、化妝品。
　　定價上，經營者提供商品或者服務應當明碼標價，不得收取任何未予標明的費用，不得在標
價之外加價出售商品，不得實施不按規定明碼標價、哄抬價格、價格欺詐等違法行為。通過盲盒
形式銷售的，同一套系商品或者服務的成本差距不應過大。盲盒商品價格不應與相同非盲盒銷售
商品價格差距過大。
　　抽取規則方面，盲盒經營者應當將商品名稱、商品種類、商品樣式、抽取規則、商品分布、
限量商品投放數量、抽取概率、商品價值範圍等關鍵信息以顯著方式對外公示，保證消費者在購
買前知曉。盲盒經營者不得通過後台操縱改變抽取結果、隨意調整抽取概率等方式變相誘導消費
。不得以折現、回購、換購等方式拒絕或者故意拖延發放盲盒。不得設置空盒。（ｄｗ）

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