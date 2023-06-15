《經濟通通訊社１５日專訊》進出口銀行披露數據顯示，截至今年５月末，該行「一帶一路
」貸款餘額超２﹒２萬億元（人民幣．下同）。其中，廣東省分行「一帶一路」貸款餘額
１３１３億元，「一帶一路」項下的外貿產業貸款餘額佔分行「一帶一路」貸款比重的
７０﹒４５％。
同期，進出口銀行外貿產業貸款餘額近３萬億元，同比增長１６﹒３６％，今年１至５月已
累計投放外貿產業貸款超７３００億元，同比增長１５﹒８％。（ｃｔ）
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15/06/2023 09:08
《一帶一路》進出口銀行：「一帶一路」貸款餘額超２﹒２萬億元
《經濟通通訊社１５日專訊》進出口銀行披露數據顯示，截至今年５月末，該行「一帶一路
」貸款餘額超２﹒２萬億元（人民幣．下同）。其中，廣東省分行「一帶一路」貸款餘額
１３１３億元，「一帶一路」項下的外貿產業貸款餘額佔分行「一帶一路」貸款比重的
７０﹒４５％。
同期，進出口銀行外貿產業貸款餘額近３萬億元，同比增長１６﹒３６％，今年１至５月已
累計投放外貿產業貸款超７３００億元，同比增長１５﹒８％。（ｃｔ）
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