《經濟通通訊社１５日專訊》進出口銀行披露數據顯示，截至今年５月末，該行「一帶一路

」貸款餘額超２﹒２萬億元（人民幣．下同）。其中，廣東省分行「一帶一路」貸款餘額

１３１３億元，「一帶一路」項下的外貿產業貸款餘額佔分行「一帶一路」貸款比重的

７０﹒４５％。

同期，進出口銀行外貿產業貸款餘額近３萬億元，同比增長１６﹒３６％，今年１至５月已

累計投放外貿產業貸款超７３００億元，同比增長１５﹒８％。（ｃｔ）

