《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲會如預期暫停升息，但年末利率預測中值上調，預示

著今年還要加息５０個基點，鷹派信號使得美股升勢減弱。中國今日將公布重磅經濟數據，市場

預計５月零售和工業增加值增速均將放緩。滬深股市表現平穩，上證綜合指數（滬綜指）小幅高

開０﹒０５％，報３２３０﹒４５點，深綜指高開０﹒２５％，保險股、銀行股股造好，石油股

回吐。

據《彭博》報道，中國高層官員正就如何重振經濟的問題徵求商界領袖和經濟學家的意見，

參加一系列會議的與會者稱，會議基調異常緊迫。報道引述知情人士稱，最近幾周，高層官員與

企業高管至少進行了六次磋商。領導層敦促與會者就如何刺激經濟、恢復私營部門信心，以及重

振房地產行業獻計獻策。他們表示，商界領袖和經濟學家呼籲政府緊急修正政策，採取更加以市

場為導向，而非計劃式的經濟模式。

中美緊張關係有望緩和，中國外長秦剛１４日與美國國務卿布林肯通電話後，中國外交部宣

布，經中美雙方商定，布林肯將於６月１８日至１９日訪華，成為五年來訪華的最高級別美國官

員。華府官員透露，布林肯周日將會與秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會

談，並可能在下周一與國家主席習近平會面。

人民銀行公布，今日進行２３７０億元（人民幣．下同）一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）增

量續做，利率２﹒６５％，較此前的２﹒７５％下調１０個基點，一如市場預期。人行同時進行

的２０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒９％。公開市場今日有２０億元逆回購、２０００

億元ＭＬＦ到期，全口徑計，即今日放水３７０億元。（ｊｔ）

