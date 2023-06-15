《經濟通通訊社１５日專訊》中國公布重磅經濟數據均遜預期，５月規模以上工業增加值同

比增長３﹒５％，略低預期的３﹒６％，社會消費品零售總額同比增１２﹒７％，低於預期的

１３﹒６％；１－５月固定資產投資同比增４％，亦低於預期的４﹒４％。分析人士稱，弱於預

期的數據發出中國經濟動能正在減弱的信號，應出台有力的政策予以應對；目前居民收入預期較

低、企業感受到的實際貸款利率偏高，下半年有可能繼續下調政策利率和存款準備金率。

滬深股市半日表現平穩，滬綜指維持小幅向上，半日收升０﹒０９％，報３２３１﹒７８點

。深成指升０﹒８６％，創業板指升１﹒５５％。外資今早通過陸股通流入逾４０億元（人民幣

．下同），兩市半日成交６３０５億元，較上個交易日（１４日）同時段成交增近３％。



＊測算５月７０城同比「轉正」，地產股靠穩＊



國家統計局發布２０２３年５月份７０個大中城市住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國

家統計局公布數據測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數環比升幅縮窄至０﹒１％，

為四個月低點；同比轉為上升０﹒１％，為自２０２２年４月以來首次「轉正」。地產股靠穩，

華夏幸福（滬：６００３４０）升１﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒７％，金地

集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒３％，招商蛇口

（深：００１９７９）升０﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒３％。

白酒股今早續強，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升２﹒９％，百潤股份

（深：００２５６８）升２﹒７％，山西汾酒（滬：６００８０９）升１﹒７％，今世緣

（滬：６０３３６９）升１﹒７％，五糧液（深：０００８５８）升１﹒４％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升０﹒６％，瀘州老窖（深：０００５６８）升０﹒１％。



＊加息預期重燃，石油股隨油價回落＊



美國原油庫存大幅增加，加上美國聯邦準備理事會（Ｆｅｄ）暗示可能繼續升息，打壓了先

前佔上風的風險偏好情緒，國際油價回吐。Ａ場石油股跟隨偏軟，海油發展

（滬：６００９６８）挫３﹒８％，石化油服（滬：６００８７１）跌超２％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌１﹒７％，中國海油（滬：６００９３８）跌０﹒８％，中海油服

（滬：６０１８０８）跌１﹒６％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒４％。另外，中國今

年第三批原油非國營貿易進口允許量正式下發，第三批額度共計６２２８萬噸，今年第二和第三

批進口允許量合計達１７４１０萬噸，較２０２２年總量下跌２﹒６８％。（ｊｔ）

